'Kinderen denken graag mee bij aankoop nieuwe auto'

Bij het kopen van een nieuwe gezinsauto is de keuze uiteraard aan de ouders, maar veel kinderen denken graag mee. Daarbij komen vaak redelijk specifieke wensen naar voren. Ook hebben ze regelmatig een duidelijke mening over de auto van hun ouders.

Kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar vinden auto’s leuk, hebben verstand van zaken, zijn kritisch én weten wat ze willen - ook voor hun ouders. Dat blijkt onder meer uit recent onderzoek door bureau Qrius, uitgevoerd in opdracht van Ford. Het onderzoek, gedaan onder ruim 500 kinderen, brengt naar voren dat kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar er regelmatig over praten en specifieke wensen hebben als het over de nieuwe auto gaat. Van de ondervraagde kinderen blijkt 82 procent auto’s leuk tot heel leuk te vinden. Ruim 34 procent van de kinderen denkt zelfs mee met de ouders tijdens de oriëntatie op een nieuw model.

Sportauto's/coupés zijn het populairst onder kinderen (22 procent), op de voet gevolgd door SUV's (21 procent). Daarna volgen de cabriolet en de stationwagen (beide 18 procent) en ‘gewone auto’s’, waarschijnlijk middenklasse hatchbacks en sedans (12 procent). Minder populair zijn pick-ups (5 procent), kleine auto’s (2 procent) en busjes (1 procent). Wat niet helemaal strookt met de voorkeur voor coupés, is dat de ruimte in de auto voor kinderen het belangrijkst is. Maar liefst 97 procent van alle kinderen vindt dat belangrijk. Snelheid, luxe en zuinigheid zijn eveneens serieuze punten. Volgens de meeste kinderen moet de nieuwe auto ‘cool’ zijn, het liefst met mooie velgen. Ook moet je Spotify kunnen afspelen, internet in de auto is een vereiste en er moet een oplaadmogelijkheid zijn voor smartphones.

Kritisch op eigen auto

Leuk, al die wensen, maar uiteindelijk komt er mogelijk toch iets voor de deur te staan waar ze minder over te spreken zijn. Zo'n 57 procent van de ondervraagde kinderen geeft aan dat de huidige gezinsauto mooi is, maar sommigen (10 procent) melden dat ze zich er soms of vaak voor schamen. Veelgehoorde opmerkingen van kritische kinderen: ‘het is een oud model’, ‘ik vind de auto niet sportief genoeg’ en ‘ik vind het een auto voor oude mensen’. Dan zit er niets anders op dan die interesse in auto's nog even vast te houden tot ze zelf de leeftijd hebben om er eentje uit te zoeken.