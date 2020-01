'Mogelijk kinderarbeid bij grondstofwinning EV-accu's'

Er wordt regelmatig gezegd en geschreven dat er aan de accu's van EV's een naar luchtje kan hangen. Niet letterlijk, maar de herkomst van sommige gebruikte grondstoffen is soms niet helemaal helder. Onder andere de kobalt kon wel eens aan je geweten gaan knagen, aldus Nu.nl in de nieuwste aflevering van NUcheckt. Het gros van de wereldwijd gebruikte kobalt komt uit het Afrikaanse land Congo, zo blijkt uit een rapport van het Amerikaanse United States Geological Survey. Volgens Amnesty International wordt 20 procent daarvan gewonnen in niet-commerciële mijnen, waar sprake is van slechte werkomstandigheden en kinderarbeid. Een onderzoek van de Universiteit van Berkeley bevestigt dit beeld.

De Europese Commissie rapporteerde in 2018 dat 9 procent van de wereldwijd gewonnen kobalt wordt toegepast voor accu's van elektrische voertuigen. Verder wordt het uiteraard ook toegepast in andere batterijen voor bijvoorbeeld smartphones, maar ook in zaken als satellieten en medische apparatuur. Het aandeel dat in EV's wordt toegepast, is in elk geval ook niet loepzuiver, zo kan wel worden gesteld. Volgens Amnesty International kunnen autoproducenten niet echt met zekerheid vaststellen hoe mensvriendelijk de kobalt wordt gewonnen. Tesla en BMW zouden hier inmiddels wel meer mee bezig zijn door meer controle op de herkomst uit te voeren. Tot op heden is het echter dus nog zeer waarschijnlijk dat er een duistere kant aan een EV-accu zit.