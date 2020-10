Kimi Räikkönen verlengt contract bij Alfa Romeo

Kimi Räikkönen, de doorgaans buitengewoon onderkoelde coureur, verlengt zijn contract bij Alfa Romeo Racing. De 41-jarige Fin is nog niet klaar in de Formule 1 en zit naar eigen zeggen op zijn plek bij het team. Ook teamgenoot Antonio Giovinazzi mag zijn stoeltje komend seizoen houden.

Deze aankondiging betekent dus dat Alfa Romeo Racing niets verandert aan zijn coureurssamenstelling. Het gerucht dat Mick Schumacher vanuit de Formule 2 naar het team uit Hinwil (CH) zou verkassen, blijkt derhalve niet te kloppen. Alfa Romeo laat in een verklaring weten dat het team erg gesteld is op zijn twee coureurs. De combinatie van de ruime ervaring van Räikkönen en het 'jeugdige enthousiasme' van Giovinazzi werkt kennelijk goed genoeg voor de Italiaans/Zwitserse renstal. Ook de onderlinge relatie tussen de twee coureurs schijnt positief te zijn. Dat wil wat zeggen, want Kimi staat nu niet bepaald te boek als één van de meest praatgrage coureurs. Dat weet hij zelf ook: "Dit is een team dat hard werken verkiest boven het gebruik van woorden, dat past heel goed bij mijn stijl. Ik kijk uit naar volgend jaar en hopelijk kan ik wat stappen richting de top van het middenveld zetten met het team", aldus Räikkönen.

'The Iceman', zoals Räikkönen ook wel wordt genoemd, is de meest ervaren coureur op de grid van de Formule 1. Momenteel heeft hij maar liefst 322 GP-starts achter zijn naam staan. In 2007 was hij de laatste coureur die voor Ferrari het wereldkampioenschap bij de coureurs binnen sleepte. Hij begon zijn carrière in de koningsklasse van de autosport in 2001 bij Sauber en daarvoor is hij sinds vorig jaar weer actief. Alfa Romeo Racing is in feite gewoon Sauber, maar dankzij een partnerschap mag Alfa Romeo zijn logo's op de C38, zoals de auto heet, plakken.