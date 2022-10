La Bagnole: eenvoudige elektrische avonturier van 10 mille

Maak kennis met de La Bagnole, een eenvoudig ogende elektrische offroader die zonder accupakket slechts 283 kilo in de schaal legt. De La Bagnole is minder auto dan je op basis van het uiterlijk wellicht verwacht. De La Bagnole is slechts 2,81 meter lang, 1,5 meter breed en 1,46 hoog. Net als bijvoorbeeld de Renault Twizy kent de La Bagnole van Kilow een variant met een topsnelheid van 45 km/h en een die 'doortrekt' tot een snelheid van 80 km/h.

De La Bagnole is een tweezitter met een open laadbak waar je indien gewenst ook een uit kunststof vervaardigde bak in kunt plaatsen. Het laadvermogen bedraagt zo'n 150 kilo. Twee samen 21 pk sterke elektromotoren die de achterwielen aandrijven helpen de La Bagnole in 4 seconden aan een snelheid van 40 km/h. Vier schijfremmen? Van de partij. Ze zitten overigens achter stalen wielen die een diameter van 18-inch hebben en slechts 13 centimeter breed zijn. De LiFePo4 48-kWh accu helpt de La Bagnole afhankelijk van de gekozen versie en samenstelling aan een elektrische actieradius van 70 tot 140 kilometer. De getoonde auto heeft overigens geen portieren, maar die zijn als optie leverbaar.

KG Auto zegt met de La Bagnole een heel andere richting dan andere fabrikanten te kiezen. Het bedrijf vraagt zich naar eigen zeggen af of 'de wereld' en 'we' daadwerkelijk zitten te wachten op modellen die steeds maar 'meer' bieden. Vandaar dat de La Bagnole behoorlijk minimalistisch is uitgevoerd. KG Auto zegt dan ook gekscherend dat minder snelheid, minder bereik, minder gewicht en minder comfort beter is. Het levert volgens het bedrijf namelijk minder energie- en materiaalgebruik op. Het gros van het materiaal waarvan de La Bagnole is gemaakt, komt uit Frankrijk of uit landen die daar bij in de buurt liggen. Het doel is om alle voor de La Bagnole benodigde materialen uit Frankrijk te halen.

De eerste exemplaren moeten in het eerste kwartaal van 2023 van de band lopen. Na het doen van een aanbetaling van €990,- is de €9.900 kostende La Bagnole al te bestellen.