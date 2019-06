Kia toont XCeed voor eerste keer

Het recept is duidelijk: Kia komt met een opgehoogde cross-over versie van zijn Ceed. De XCeed de volgende telg in de alsmaar uitdijende Ceed-familie, want we kennen al de vijfdeurs hatchback, een stationwagon en de station-coupé-achtige Proceed. De XCeed is volgens Kia een ‘urban cross-over’ met een sportiever koetswerk dan de overige modellen in het programma. De neus van de XCeed toont veel overeenkomsten met de reguliere Ceeds. De grootste wijzigingen treffen we aan de achterkant van de Koreaan. Zo loopt de daklijn sterker naar achteren af dan bij de hatchback en krijgt de XCeed nieuwe achterlichten aangemeten.

De XCeed werd door Kia’s Europese ontwerpteam in het Duitse Frankfurt getekend. De XCeed is de zesde cross-over van Kia. Het merk heeft nu namelijk al de compacte Stonic, de elektrische Soul, de geëlektrificeerde of elektrische Niro, de ruimere Sportage en de grote Sorento in de showroom staan. Vnaf woensdag 26 juni kunnen we de Kia XCeed vanuit alle hoeken bewonderen, want dan trekt Kia het doek officieel van de auto.