Kia Stonic - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Kia Stonic is op de Picanto en de Rio na het meest bereikbare model van de Koreanen. Hij is op de markt sinds 2017 en eind 2020 kreeg de cross-over uit het B-segment een milde facelift. De Stonic kwam nog niet eerder voorbij in deze rubriek, hoog tijd dus om in de configurator te duiken. Hoeveel waar krijg je bij de basisprijs voor je geld?

Kia Stonic ComfortLine 1.0 T-GDI MHEV (100 pk)

€21.795

Compacte cross-overs zijn vandaag de dag niet aan te slepen. Inmiddels zijn er legio modellen op de markt in het drukbevochten segment en Kia draait met de Stonic ook alweer een tijdje mee. Niet geheel onverdienstelijk, want in die tijd verlieten in totaal 7.194 exemplaren de showroom in Nederland. Bij de facelift eind 2020 bleven de uiterlijke aanpassingen overigens beperkt, met nieuwe koplampen, frisse lakkleuren en andere lichtmetalen wielen. Onder de kap kwamen nieuwe 1.0 T-GDI-motoren met mild-hybrid techniek te liggen. Die krachtbron is er met 100 pk of 120 pk, in deze rubriek pakken we uiteraard de eerstgenoemde erbij.

Bij de versie met 100 pk ben je altijd gebonden aan een handgeschakelde zesbak. De zeventraps DCT-automaat is alleen leverbaar in combinatie met de sterkere variant. Qua uitrustingsniveaus zijn er meer mogelijkheden. Standaard is hij er als ComfortLine, daarboven zitten de DynamicLine, DynamicPlusLine, GT-Line en GT-PlusLine. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste variant bedraagt €6.000. Bij de 120 pk sterke 1.0 T-GDI vormt de DynamicLine overigens het instapniveau.

Onzichtbare facelift

Die nieuwe ledkoplampen van de gefacelifte Stonic zijn niet aanwezig op de ComfortLine. Daarvoor moet je dieper in de buidel tasten, want pas vanaf de GT-PlusLine zitten ze erop. Wat de ComfortLine wél heeft, is led-dagrijverlichting met halogeen projectiekoplampen. Ook statische bochtverlichting en mistlampen vóór zijn inbegrepen. Verder heeft de Stonic rondom over zwarte plastic panelen aan de onderkant van de deuren, de bumpers en de spatbordranden. Standaard staat de Stonic verder op 15-inch stalen wielen met wieldoppen, maar de configurator toont in plaats daarvan de 15-inch lichtmetalen wielen van de DynamicLine. Op de laatste foto bij dit artikel zijn de instapwielen te zien. Af-fabriek zijn de lichtmetalen wielen niet leverbaar als optie op de ComfortLine.

De Stonic is leverbaar met een waaier aan kleuren, waarvan het afgebeelde Clear White de standaardkleur is. De andere zeven lakkleuren hebben een meerprijs van €595. Liever nog meer diversiteit in kleur, dan kun je two-tone lak bestellen voor nog eens €395 extra. Verder is de Stonic standaard uitgerust met centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en een lichtsensor. Ook grootlichtassistentie behoort tot de standaarduitrusting. De zijspiegels zijn elektrisch verstel- en verwarmbaar.

Basisbehoeften

Binnenin de Stonic bestaat de bekleding uit zwarte stof met witte stiksels, andere mogelijkheden zijn er niet. Het sierdeel in het dashboard is zilverkleurig gelakt om voor wat jeu te zorgen. Waar het exterieur met meerdere kleurencombinaties op smaak te brengen is, gaat die vlieger dus niet op voor het interieur. Het stuurwiel en de pookknop zijn van kunststof, standaard is de bestuurdersstoel wel in hoogte verstelbaar en kan het stuur in hoogte en diepte versteld worden. De voorste zijruiten zijn elektrisch bedienbaar, maar de achterpassagiers zullen moeten slingeren als ze hun ramen willen openen.

In dit segment is een standaard touchscreen voor de multimedia lang niet altijd aan de orde. Kia levert in de Stonic echter altijd een 8-inch touchscreen met DAB+, Bluetooth-connectiviteit en een voorbereiding voor Apple CarPlay en Android Auto. Geïntegreerde navigatie is niet leverbaar op de ComfortLine. Tussen de tellers zit een 4,2-inch schermpje voor de rijgegevens. Ook airconditioning is standaard aanwezig, waarmee de Stonic in ieder geval beschikt over een aantal zaken die we tegenwoordig als min of meer essentieel beschouwen in een nieuwe auto.

Qua veiligheidssystemen is de Stonic altijd uitgerust met autonome noodremassistentie, actieve rijbaanassistentie en vermoeidheidsherkenning. Cruisecontrol is echter niet standaard, daarvoor zul je je heil moeten zoeken bij de DynamicLine. Individuele opties zijn namelijk niet leverbaar op de Stonic, wel kun je kiezen uit diverse accessoires als dakdragers en RVS-treeplanken. Bij de uitrustingsniveaus is de DynamicLine voorzien van de eerdergenoemde zaken en parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera en een met leer bekleed stuurwiel en pookknop. De DynamicPlusLine voegt daar onder meer navigatie, climatecontrol, elektrisch inklapbare buitenspiegels en led-achterlichten aan toe. Bij de GT-Line giet Kia een sportief sausje over de Stonic met andere bumpers, interieurbekleding en aluminium pedalen. Ook zijn stuur- en stuurwielverwarming dan inbegrepen. Topuitvoering GT-PlusLine voegt daar dan weer onder andere led-koplampen, een schuif-/kanteldak en dodehoekdetectie aan toe.