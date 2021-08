Kia Soul EV - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

In deze rubriek presenteren we vooral leuke en zeldzame klassiekers, of auto’s die nooit in Nederland zijn geleverd. Een origineel Nederlandse Kia uit 2014 lijkt voor geen meter in het plaatje te passen, maar stiekem is deze Kia Soul EV harstikke zeldzaam. Bovendien is het de opa van de net nieuwe Kia EV6!

We hebben het niet nagekeken, maar dit zou zomaar eens de eerste EV kunnen zijn die in ‘In het Wild’ schittert. Het is ook zeker één van de nieuwste auto’s die we ooit in dit theater hebben laten zien, want met bouwjaar 2014 is zelfs de term ‘youngtimer’ nog niet in zicht.

Waarom dan toch een plekje in deze rubriek? Welnu, de Kia Soul van de tweede generatie is in Nederland bijzonder zeldzaam. Waar de allereerste Kia Soul nog wel in ons geheugen staat gegrift om zijn bijzondere uiterlijk en de huidige E-Soul een eigenwijs alternatief vormt voor de e-Niro, is de auto die ertussenin zat eigenlijk compleet vergeten. Kia besloot de in 2013 gepresenteerde modelgeneratie in ons land alleen als EV te gaan voeren. Dat klinkt anno 2021 juist als een recept voor succes, maar in 2014 was ons land nog niet helemaal klaar voor de elektrische auto.

160 km

De elektrische auto was dat trouwens ook niet voor ons, want met een beloofde actieradius van maximaal 212 km, maar realistischer eerder 160, staat de Soul EV ver af van – bijvoorbeeld- de huidige E-Soul. Hetzelfde geldt voor de prestaties: waar de huidige elektrische Soul je met maximaal 204 pk om de oren slaat, moest het origineel het doen met 110 stuks.

Deze specifieke Soul EV komt uit introductiejaar 2014 en is één van de 25 origineel Nederlandse exemplaren uit dat jaar. Hij is bovendien uitgevoerd in de uiterst lollige introductie-kleurstelling, waarbij een witte koets wordt afgewisseld met babyblauwe accenten. Dat blauw wordt doorgevoerd tot in de koplamp en het wit vinden we zelfs op de wielen terug, zodat deze elektrische Kia een uiterst vrolijke verschijning is. Na eerdere zakelijke rijders is de auto nu in bezit van de eerste particuliere eigenaar, die er voor de korte ritjes ongetwijfeld een fijne metgezel aan heeft.

EV6-opa

Of de Soul EV ooit als echte klassieker in deze rubriek zal terugkeren, is natuurlijk zeer de vraag. Toch heeft hij er wel wát papieren voor in handen, want dit was mooi wel de eerste EV van Kia. Nu het merk met de gloednieuwe EV6 de volgende stap zet in een toch al succesvol EV-programma, heeft dat toch wat interessants.

Zelf een unieke auto tegengekomen? Plaats de foto's in het 'Wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek Forum en wie weet zie jij jouw gespotte auto terug op de site!