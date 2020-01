Kia schetst nieuwe cross-over

In februari opent de Auto Expo in het Indiase New Delhi zijn deuren en het is die jaarlijks terugkerende autobeurs waar Kia een vooruitblik laat zien van een hagelnieuwe concept-car. Het feit dat de auto in India wordt gepresenteerd, betekent in dit geval tevens dat de uiteindelijke productieversie ook alleen in India op de markt komt.

Op de schetsen zien we een cross-over met een opvallend vormgegeven snuit. Hoewel Kia's zogeheten 'tigernose-grille' een plek krijgt in het front, is de voorzijde verder duidelijk anders vormgegeven dan die van reeds bekende modellen van het merk. De C-stijl lijkt over het dak doorgetrokken te zijn naar de andere kant van de auto, een designgeintje dat Kia ook toepast op de Stonic. Helemaal achteraan nemen we led-verlichting waar die - hoe kan het ook anders - over de gehele breedte van het achterste loopt.

De productieversie die is afgeleid van dit studiemodel wordt waarschijnlijk nog dit jaar gepresenteerd. De auto wordt straks gebouwd in Kia's onlangs geopende fabriek in het Indiase Anantapur. Jaarlijks kan Kia daar 300.000 auto's produceren. Kia is voornemens om er ook een nieuwe 'premium-MPV' te gaan produceren. Het gaat mogelijk om de Sedona (Carnival).