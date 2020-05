Kia Rio vernieuwd

De huidige Rio is inmiddels al weer even onder ons. De vierde generatie werd 2016 in Parijs aan het publiek voorgesteld en dus acht Kia het tijd voor een facelift. Van de uiterlijke wijzigingen zal niemand steil achterover slaan. Kia geeft de auto een herziene, plattere grille en een andere voorbumper. Daarnaast stelt het merk verse lichtmetalen wielen én twee nieuwe lakkleuren (Perennial Grey en Sporty Blue) beschikbaar.

Kia zegt in het interieur fraaiere materialen toegepast te hebben. Daarnaast wordt het 7-inch infotainmentscherm vervangen voor een exemplaar met een diameter van 8-inch. In het instrumentarium nemen we een tweede display waar, met een diameter van 4,2-inch. Het binnenste van de GT-line-uitvoeringen wordt uiteraard sportiever aangekleed. Niet alleen past Kia in deze variant witte stiksels toe, ook wordt de boel her en der aangekleed met koolstofvezel stripjes. Goed nieuws voor wie in de basisuitvoering geen fijne zitpositie kon vinden: een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel is voortaan standaard. In hoger gepositioneerde uitvoeringen kan de bijrijder voortaan ook de stoel in de hoogte verstellen.

Mild-Hybrid

Het grote nieuws vinden we onder de motorkap. Hyundai voegt in rap tempo motoren met mild-hybrid techniek toe aan het leveringsgamma. Ook Kia heeft de 48v-technologie omarmd, maar heeft het tot op heden alleen gecombineerd met dieselmotoren. Deze Rio is de eerste Kia die een met mild-hybrid uitgeruste benzinemotor krijgt. Net als de nieuwe Hyundai i20 wordt de Rio beschikbaar met een van een 48v-systeem uitgeruste 1.0 T-GDI driecilinder. Deze krachtbron, die bijval krijgt van een starter-generator, is er met 100 pk en 172 Nm en met 120 pk en 200 Nm. De 100 pk variant is voorzien van een handgeschakelde zesbak, al lijkt er op termijn ook een zeventraps automaat met dubbele koppeling te komen. Wie de nieuwe Rio als EcoDynamics+ bestelt, krijgt de 100 pk mild-hybrid 1.0 in combinatie met een iMT-gedoopte versnellingsbak. Deze transmissie is een nieuw exemplaar dat al van de motor wordt ontkoppeld zodra je het gaspedaal loslaat. Exacte specificaties over de aandrijflijn volgen. Hetzelfde geldt voor de uitgebreide informatie over welke aandrijflijn- en bakcombinaties er in Nederland leverbaar worden. De internationale leveringslijst van technisch broertje Hyundai i20 omvat onder meer een atmosferische 1.2 van 84 pk en een 100 pk 1.0 T-GDI die niet van mild-hybrid techniek is voorzien.

Veiligheidssystemen

Geen opfrisbeurt zonder de komst van veiligheidssystemen en dus breidt Kia de lijst uit met zaken als Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), een systeem dat ook voetgangers en fietsers waarneemt, en Lane Keeping Assist dat de auto netjes binnen de lijntjes houdt. Eveneens nieuw: Driver Attention Warning en dodehoekdetectie. Dat is nog niet alles, Rear Cross Traffic Collision Avoidance Alert, Blind Spot Collision Avoidance Assist, een waarschuwingssysteem dat de snelheid in de gaten houdt, uitgebreide adaptieve cruisecontrol en Lane Following Assist zijn optioneel verkrijgbaar. Met dat laatste systeem kan de Rio in feite zelfstandig rijden tot een snelheid van 180 km/h. De auto accelereert, remt en stuurt zelfstandig en houdt daarbij dankzij een uitgebreid pakket camera's en sensoren zijn omgeving in de gaten. Ook nieuw: de Rio is te bestellen met Leading Vehicle Departure Alert, een systeem dat de bestuurder waarschuwt als de voorliggende auto optrekt en er te laat op wordt gereageerd.

De herziene Rio staat in het laatste kwartaal van dit jaar bij de dealers. Prijzen worden in de aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.