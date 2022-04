"Kia Niro EV nog nodig totdat 'kleine EV6' komt"

De nieuwe Kia Niro is er ook weer als EV. Enerzijds logisch, maar anderzijds roept dat de vraag op of die auto niet in de weg zit van een toekomstig, kleiner model op de e-GMP-basis van de Kia EV6. Die vraag wordt beantwoord door Gregor Krumböck, de Product Manager voor onder meer de Niro bij Kia Europe.

Het introduceren van elektrische auto’s kan op allerlei manieren. De meeste merken stampen er om te beginnen een sublabel voor uit de grond, zoals Volkswagens ‘ID’ en het ‘EQ’ van Mercedes. Dat staat echter weer los van de vraag of de elektrische modellen op zichzelf staan, of worden gebaseerd op bestaande modellen. Er zijn merken waarbij dat allebei gebeurd, zoals bijvoorbeeld Mercedes en BMW. Bij die merken worden de elektrische modellen echter ongeacht de technische basis verkocht onder het elektro-label. Een op de GLA gebaseerde EQA is dus net zo goed een EQ-model als de op zichzelf staande EQS en i4 en iX beginnen allebei met een ‘i’. Als alle elektrische modellen worden gebaseerd op bestaande modellen, volstaat het vaak om een kleine toevoeging aan de naam te doen. Dit is bijvoorbeeld de tactiek van de merken van het voormalige PSA, die met producten als de Opel Corsa-e en Peugeot e-2008 goede zaken doen.

EV1 t/m EV9

Wat we echter niet zoveel zien, is dat beide methodes door elkaar heen worden gebruikt. Kia en Hyundai zijn eigenlijk de enige uitzonderingen op die regel. Deze merken deden al goede zaken op EV-gebied met de elektrische versies van de Niro en de Hyundai Kona, maar hebben sinds enige tijd in de vorm van de Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6 ook een eigen EV-label gelanceerd mét een uniek, puur voor EV-gebruik bedoeld platform. Beide merken komen met meer modellen op deze basis en Kia belooft zelfs dat het de reeks van EV1 tot en met EV9 vol zal maken.

Timing

Daarmee lijkt het over en uit voor een auto als de elektrische Niro, die immers prima vervangen kan worden door een EV4 of EV5. Dat is echter niet het geval, want eerder dit jaar kregen we doodleuk een geheel nieuwe Niro te zien inclusief een elektrische versie. Dat roept de vraag op hoe die auto moet bestaan naast zo’n toekomstig kleiner EV-model, maar het antwoord lijkt vooral te zitten in de timing. “Deze platforms blijven nog jaren naast elkaar bestaan, totdat we de hele line-up aan e-GMP-modellen klaar hebben staan”, meldt Niro-productbaas Krumböck in gesprek met AutoWeek. “Het introduceren van al die EV-modellen kost tijd, en totdat het zover is hebben we de Niro EV er gewoon naast staan”.

Toegankelijker

Daarnaast laat Krumböck doorschemeren dat de Niro EV wat toegankelijker wordt geacht dan e-GMP-modellen, zowel qua vorm en opzet als ook voor wat betreft het kostenplaatje. Hij ontbeert tenslotte de complexe en dure 800V-techniek en is ook minder snel en minder controversieel vormgegeven dan wat we tot nu toe van de e-GMP-modellen hebben gezien. Evengoed lijkt het aannemlijk dat de nieuwe Niro EV ook meteen de laatste zal zijn, maar voordat het model eventueel verdwijnt wordt het EV-aanbod van Kia elders flink uitgebreid.