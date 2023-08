Kia Picanto populairste nieuwe auto in juli, Model Y uit toplijst

De Kia Picanto heeft de Tesla Model Y in juli van de troon gestoten. Waar de Model Y in juni nog de meest gekentekende nieuwe auto was, mag de kleine Kia zich de populairste nieuwe auto in juli noemen.

Er zijn in juli in Nederland 28.687 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat waren er maar liefst 30,7 procent meer dan in diezelfde maand vorig jaar (21.941 stuks). Dat blijkt uit cijfers die Bovag, RAI Vereniging en RDC vrijgeven. De cijfers van juli brengen het totaal aantal nieuwe auto's dat in de eerste zeven maanden van dit jaar in Nederland is geregistreerd op 229.342 stuks. Dat aantal ligt 30,6 procent hoger dan in diezelfde periode vorig jaar, toen de registratieteller op 175.638 stond.

Net als in de voorgaande maanden heeft de stevige toename in het aantal registraties deels te maken met het feit dat importeurs en dealers uitstaande verkooporders uit 2022 aan het wegwerken zijn. Maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Het consumentenvertrouwen is laag, de inflatie hoog. Het aantal nieuwe bestellingen loopt volgens Bovag, RAI Vereniging en RDC dan ook iets terug. Vooralsnog gaan de brancheorganisaties er nog wel vanuit dat de nieuwverkopen eind dit jaar op 340.000 stuks uitkomen. Dat aantal ligt 9 procent boven het vorig jaar aantal geleverde auto's (312.074 stuks).

Populairste automerken juli 2023

Kia was met 3.163 registreerde nieuwe auto's in juli goed voor een marktaandeel van 11 procent. Daarmee wist Kia van alle merken de meeste nieuwe auto's in Nederland te registreren. 1.103 stuks daarvan waren een Kia. De Picanto was op zijn beurt goed voor 1.103 registraties. De kleine Kia was daarmee de populairste nieuwe auto in juli. In juni was dat de Tesla Model Y. Volkswagen volgt Kia op de voet met 3.022 stuks. In tegenstelling tot Kia weet Volkswagen geen enkel model de modellen-top-vijf binnen te rijden.

Merk Aantal Marktaandeel 1 Kia 3.163 11 procent 2 Volkswagen 3.022 10,5 procent 3 Toyota 2.280 7,6 procent 4 Skoda 1.920 6,7 procent 5 Hyundai 1.897 6,6 procent

Populairste auto's juli 2023