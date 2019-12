Kia opent nieuwe fabriek in India

Twee jaar geleden kondigde Kia aan dat het zo'n 1 miljard zou steken in het op poten zetten van zijn eerste fabriek in India, een productiefaciliteit die nu officieel in gebruik is genomen. De fabriek moet Kia, dat slechts marginaal actief is in India, voet aan de grond geven in het Aziatische land. De eerste auto die Kia in India gaat verkopen én gaat produceren is de Seltos, een auto waarvan de orderboeken in augustus openden en waar in november al bijna 41.000 exemplaren van werden verkocht. Daarmee beleeft Kia een goed Indiaas debuut, de fabrikant komt er in november namelijk op plek vier binnen in de verkoopstatistieken.

Volgend jaar wil Kia in India een 'premium-MPV' gaan produceren. Waarschijnlijk betreft het de Carnival, een auto die elders in de wereld weer Sedona heet. Hetzelfde jaar wordt het portfolio uitgebreid met een compacte cross-over die zich moet gaan meten met auto's als de Creta van Hyundai. De nieuwe fabriek heeft een productiecapaciteit van 300.000 auto's.