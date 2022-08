Kia Niro (2019) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Sinds zijn introductie in 2016 gingen de verkoopcijfers van de Kia Niro vrijwel jaarlijks omhoog. Wij zien hier dan ook vooral veel recentere exemplaren, met een ten opzichte van het origineel enigszins gewijzigde neus en kont. Die verandering kwam niet in één klap, maar stapsgewijs.

Dat de Niro vooral de laatste jaren als warme broodjes over de toonbank gaat, komt natuurlijk vooral door de komst van de volledig elektrische e-Niro in 2018. Die zorgde er een jaar later voor dat de verkopen stegen naar bijna 10.00 stuks, een magische grens die in 2020 werd overschreden.

Dat verklaart waarom je in het verkeer vooral Niro’s met die boomerang-vormige ledjes in de voorbumper ziet. Die verschenen in 2018 voor het eerst, op de elektrische Niro die we uiteindelijk als e-Niro zouden leren kennen. Die onderscheidde zich bovendien met nieuwe led-koplampen, een anders ingedeelde voorbumper met een grote centrale luchtinlaat, een aparte achterbumper met een ‘gat’ aan elke kant en een dichte grille.

Aanvankelijk schaarden we dat allemaal onder de noemer ‘specifiek voor de e-Niro’, maar later bleek dat veel van deze wijzigingen ook voor de hybride- en plug-inhybrideversies zouden gaan gelden. Die kregen in februari 2019 een soortgelijke voor- en achterbumper, al zijn er toch weer kleine verschillen. Zo staat de reflector/achteruitrijlichtcombinatie in de achterbumper bij de hybrides rechtop en is de vorm van de centrale luchtinlaat in de voorbumper anders. Ook tellen we bij de varianten met verbrandingsmotor niet één, maar twee ‘boomerangs’ per zijde. Ze vervangen daar de oorspronkelijke dagrijlichten, die bij de oer-Niro als onderdeel van een halogeen-mistlamp in de bumper zijn verwerkt. De grille is bij de hybrides nog wel zwart, maar toch ook duidelijk anders dan voorheen. De 'tigernose-versmalling' in het midden wordt nu daadwerkelijk uit de bumper gezaagd, daar waar dit voorheen werd verzorgd door een zilverkleurig stripje en wat extra kunststof.

Ten opzichte van de e-Niro onderscheiden de facelift-Niro’s zich met nog twee belangrijke eigenschappen: nieuwe achterlichten en een herzien dashboard. De achterlichten zijn herkenbaar aan een andere led-tekening, het dashboard ging behoorlijk op de schop. Liggende en lager geplaatste ventilatieroosters maken hier ruimte voor een groter touchscreen. Wat je in 2019 al kon voorzien, gebeurde even later ook echt: de elektrische e-Niro kreeg ook het nieuwe dashboard en de gewijzigde achterlichten.

Is het dan daarmee klaar? Welnee. Nog weer later, in 2021 en dus tegen het einde van de levensloop van deze Niro, plakte Kia nog even snel zijn nieuwe embleem op de neus en bips van het (in Nederland) populaiste model. Dat is best een forse wijziging, omdat het verse logo in tegenstelling tot het oude simpelweg op de koets wordt geplakt en de voor het oude logo gemaakte uitsparingen dus vanaf vorig jaar niet meer in de auto worden gezaagd. Die Niro's zijn dus eenvoudig te herkennen, maar de jongste Niro is natuurlijk die van de geheel nieuwe generatie.