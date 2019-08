Kia Mohave toont dashboard

Dat is een wat opvallende keuze van Kia, aangezien de buitenkant al in vol ornaat op ons beeldscherm verscheen. De verwachting is dan ook dat definitieve afbeeldingen van het interieur niet lang meer op zich laten wachten, maar voor nu doen we het met deze schets.

Daarop is een modern dashboard te zien dat compleet anders is dan wat Kia in de uitgaande Mohave monteert. Het nieuwe interieur is met zijn glooiende lijnen en grote schermen echt lichtjaren moderner. Dat is opvallend, want in beginsel is de nieuwe Mohave gewoon de oude met een herziene neus en kont. De cockpit lijkt hiermee de grootste revolutie door te maken.

Het oude Mohave-interieur

Dat Kia er in het thuisland voor kiest om de Mohave nogmaals te updaten is opmerkelijk, want in de VS en Canada staat sinds kort de Telluride klaar. Die auto is helemaal nieuw en wordt boven de Sorento in het gamma geplaatst. In het verleden werd de Mohave in de VS als Boreggo verkocht, maar dat model is er al een tijdje niet meer leverbaar. Een Telluride-afgeleide zou op papier een logische stap zijn voor de Zuid-Koreaanse markt, maar kennelijk is Kia ervan overtuigd dat de oude zevenzitter beter bij dat land past. De Mohave loopt in feite alweer sinds 2008 mee en de actuele update-ronde is zeker niet de eerste.