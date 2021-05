Kia K9 stevig vernieuwd

Pakweg tien jaar geleden besloot Kia dat het klaar was voor inmenging in het absolute topsegment. Daar gaf het merk handen en voeten aan met de eerste generatie van de K9. Een goede eerste poging, ondanks de wel wat opvallende uiterlijke overeenkomsten met de BMW 7-serie. In 2018 verscheen de tweede generatie, die net als z'n voorganger als K9 (Zuid-Korea), K900 (Noord-Amerika) of Qouris (andere markten) door het leven ging. Een strakker en meer eigen ontwerp moest er onder andere een groter succes van maken. In Noord-Amerika wilde het desondanks niet vlotten en daarom trok Kia er daar eerder dit jaar de stekker uit. De toplimousine mag echter onder meer in Zuid-Korea nog wel door als K9 en het is die K9 die nu grondig vernieuwd is.

Je moet even twee keer kijken om te zien dat het nog wel steeds om dezelfde generatie gaat, want Kia is niet voorzichtig te werk gegaan aan de tekentafel. Om te beginnen ging het complete front op de schop. Een nieuwe veel bredere en hoekigere grille wordt geflankeerd door veel plattere scherper gevormde koplampen. Aan de achterkant is de basis van de pre-facelift nog iets beter terug te zien, maar ook hier heeft de K9 een duidelijk ander voorkomen dan voorheen. De achterlichten zijn compleet nieuw ingevuld en niet langer met chroom omlijst. Over de achterklep loopt nu een ledbalk die de twee units aan elkaar koppelt. Om daar ruimte voor te maken, zit de kentekenplaat voortaan niet meer op de achterklep maar op de achterbumper. Om het geheel af te maken, drukt Kia z'n nieuwste logo op de K9.

Uitgebreide informatie over de vernieuwde K9 is op dit moment nog niet bekend, al is dat voor de Nederlandse markt ook niet enorm relevant. De K9 is op dit moment in Zuid-Korea te krijgen met twee V6'en, een 3.3 (253 of 370 pk) en een 3.8 (315 pk), maar ook met een 425 pk sterke 5,0-liter V8. In alle gevallen gaat schakelen met een achttraps automaat en de K9 is er zowel met achter- als vierwielaandrijving.