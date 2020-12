Kia investeert 70 miljoen euro in motorenfabriek

Kia heeft €70 miljoen geïnvesteerd in haar fabriek in Slowakije voor het opschalen van de productie van nieuwe mild-hybrid motoren. Hiermee spelen de Koreanen naar eigen zeggen in op de toegenomen vraag naar geëlektrificeerde aandrijflijnen. De 1.5- en 1.6 T-GDI komen in de toekomst in meer modellen te liggen.

In het Slowaakse Žilina produceert Kia motoren en aandrijflijnen. De investering van €70 miljoen in deze fabriek is bedoeld om de productie van de onlangs geïntroduceerde 1.5- en 1.6 T-GDI verder op te schroeven. Drie productielijnen zijn gereserveerd voor deze motoren, terwijl Kia op de vierde productielijn de 1,6-liter 'Smartstream'-dieselmotor in elkaar zet. Volgens Kia heeft momenteel een kwart van de in Europa verkochte auto's een geëlektrificeerde aandrijflijn. Hoeveel motoren Kia straks precies op jaarbasis gaat produceren in Slowakije, vermeldt het merk niet.

De nieuwe motoren liggen dus al in bepaalde modellen van Hyundai en Kia. De mild-hybrid 1.5 T-GDI, ook wel 'Kappa' genoemd, vervangt de huidige 140 pk sterke 1.4 T-GDI. Het nieuwe blok levert 160 pk en 253 Nm, 20 pk en 13 Nm meer dan voorheen. Deze 1.5 is al te vinden in de gefacelifte Hyundai i30 en Kia Ceed, daarnaast komt het blok in de instapversie van de Hyundai Tucson te liggen. De 1.6 T-GDI is een doorontwikkeling van de huidige krachtbron van 177 pk. Het vermogen neemt met 3 pk toe tot 180 pk, terwijl het koppel van 265 Nm gelijk blijft. Deze motor is echter veelal een onderdeel van hybride en plug-in hybride aandrijflijnen, bijvoorbeeld in de nieuwe Hyundai Tucson en Kia Sorento. Dan is er uiteraard meer vermogen voorhanden: de plug-in hybride levert vanwege ondersteuning van de elektromotor een systeemvermogen van 265 pk. Langzaam maar zeker zullen Kia en Hyundai de nieuwe motoren ook over de rest van het aanbod uit gaan rollen.