Kia EV6 pakt record met korte laadtijd

Kia heeft in de Verenigde Staten een Guinness World Record bemachtigt met een reis van New York naar Los Angeles. Een Kia EV6 legde die trip af met een recordkorte laadtijd.

Kia heeft met een EV6 een soort 'Cannonball Run' gedaan, maar dan net even wat anders. In plaats van dat het zo snel mogelijk van New York naar Los Angeles reed, probeerde het gedurende de trip zo kort mogelijk stil te staan bij een laadpaal. Met ruim 4.635 is het nogal een eind rijden en de EV6 heeft om dat stuk af te leggen in totaal slechts 7 uur, 10 minuten en 1 seconde aan een laadpaal gehangen. Daarmee is het oude record dat hiervoor stond uit de boeken gereden.

Dat record was in handen van Tesla, dat dezelfde reis maakte met een totale laadtijd van 12 uur, 48 minuten en 19 seconden. De EV6 was dus dik vijf uur 'sneller'. Een snelle rekensom leert dat er per uur laden zo'n 660 km kon worden afgelegd. Als je bedenkt dat Kia voor de EV6 aan de snellader zo'n 4,5 minuut voor 100 km actieradius rekent als maximale laadsnelheid, zou je zeggen dat het nog vlotter moet kunnen. Waarschijnlijk kon de bestuurder niet overal op volle laadkracht laden en uiteraard blijkt in de praktijk de actieradius wat minder groot dan vooraf begroot. Op zo'n lange trip zijn er diverse elementen die het rijbereik nadelig beïnvloeden. Hoe dan ook is het een leuke prestatie.

Recordpogingen met elektrische auto's zijn een waar fenomeen geworden. Onlangs bemachtigde Volkswagen met de ID4 nog een Guinness World Record door de langste afstand ooit met een elektrische auto in één land te rijden. Een wat minder relevant record, dat wel. Ook Ford is op recordjacht. Dat noteerde met de Mustang Mach-E al meerdere Guinness World Records. Onlangs bijvoorbeeld met 'de kortste laadtijd op de langste reis op het vasteland van Groot-Brittanië' en ook hoefde de Mustang Mach-E tijdens diezelfde 1.350 kilometer lange trip maar één keer bij te laden, wat opnieuw een record opleverde. Iets zegt ons dat nog meer merken dergelijke records gaan pakken, als ze maar creatief genoeg zijn in een nieuwe recordpoging bedenken.