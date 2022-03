De EV6 is voor Kia een belangrijk model. De extravagante EV6 is de eerste in de basis als elektrisch model ontwikkelde auto van het merk en is dan ook Kia's eerste lid van de EV-modellijn. De EV6 is sinds medio 2021 op de Nederlandse markt en heeft inmiddels de titels Auto van het Jaar en Elektrische Auto van het Jaar binnen weten te slepen. Tijd dus om uit te zoeken hoe het de elektrische Kia tot op heden op de markt vergaat.

2021 was om verscheidende redenen geen fantastisch jaar, ook niet in autoland. De pandemie en het daardoor veroorzaakte tekort aan computerchips zorgden voor slechte beschikbaarheid van auto's en lange levertijden. Hoewel Kia de titel 'populairste merk van Nederland' nipt aan zich voorbij zag gaan, wist het merk met de Niro wel de best verkochte auto van ons land in handen te hebben. Er gingen bijna 11.000 exemplaren van over de toonbank. Ook met de Picanto deed Kia goede zaken, met in totaal bijna 8.000 verkochte exemplaar eindigde Kia's instapmodel op de vierde positie. Dan de vraag der vragen: hoe presteert de Kia EV6 tussen die populaire broertjes en zusjes?

In het halfjaar van 2021 waarin de Kia EV6 leverbaar was, zijn 1.644 exemplaren van de elektrische auto op kenteken gezet. Daarmee was de EV6 vorig jaar populairder dan de Proceed, Rio, Sorento, Soul, Sportage, en Xceed, maar moest hij wel de Stonic en Ceed voor zich dulden. In januari en februari dit jaar zijn in totaal zo'n 290 Kia's EV6 geregistreerd, wat het totaal aantal in Nederland op kenteken gezette exemplaren op zo'n 1.930 brengt.

Kia levert de EV6 in diverse configuraties. Zo is de auto er met een 58 kWh accu en met 77,4 kWh aan elektrische longinhoud. De EV6 met het kleinste accupakket is altijd achterwielaangedreven en 170 pk sterk. De versies met 77,4 kWh accu zijn met zowel achter- als met vierwielaandrijving te krijgen en zijn dan achtereenvolgens 229 pk en 325 pk krachtig. De achterwielaangedreven Kia EV6 met het grootste accupakket is veruit de populairste smaak in Nederland. Ongeveer de helft van alle in Nederland geregistreerde versies is een EV6 in die configuratie. De actieradius van die populairste EV6-variant ligt afhankelijk van de gekozen uitvoering tussen de 504 en 528 kilometer. In zo'n 10 tot 15 procent van de gevallen kiest de Nederlandse EV6-klant voor een exemplaar met de 58 kWh accu. De uitvoering Air komt met zijn fiscale waarde van €44.165 in aanmerking voor de SEPP-aankoopsubsidie. De resterende 35-40 procent van de Kia's EV6 is uitgevoerd met vierwielaandrijving en de 77,4 kWh accu.

Wat kleuren betreft heeft Kia voor de EV6 een uitgebreid pallet samengesteld, onder meer met de opvallende kleuren Yacht Blue, Runway Red en Deep Forest. Je voelt hem al aankomen: dat zijn niet de populairste kleuren. In Nederland kiezen we vooral voor Aurora Black Pearl en Snow White Pearl. Interstellar Grey volgt op kleine afstand. Opvallend, Runway Red is namelijk de enige kleur waarvoor Kia geen meerprijs van €795 vraagt.

Eind dit jaar brengt Kia in Nederland de EV6 GT op de markt, een maar liefst 584 pk sterke vierwielaangedreven sportieve variant die in slechts 3,5 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h schiet. We zijn benieuwd of we in Nederland ook voor die snelste Kia ooit de weg naar de showrooms weten te vinden.