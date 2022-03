Hyundai Ioniq 5 - Wel en Wee

Hyundai gooide met de introductie van de Ioniq 5 hoge ogen. Het hoekige retrodesign van de 45 Concept kreeg namelijk daadwerkelijk navolging in een productiemodel. De Ioniq 5 had daarnaast een aantal primeurs voor Hyundai. Hoe doet het opvallende model het in Nederland en welke uitvoeringen zijn het populairst bij klanten? Tijd om de gedetailleerde verkoopcijfers erbij te pakken.

De Ioniq 5 is de eerste specifiek als EV ontwikkelde auto van Hyundai. Het is tevens het eerste model dat op het nieuwe modulaire E-GMP-platform van het concern staat en de eerste telg uit de nieuwe elektrische Ioniq-lijn van Hyundai. Tot op heden is de Ioniq 5 de enige EV van Hyundai in die modellenlijn. Hij krijgt dit jaar gezelschap van een lager broertje dat op hetzelfde platform staat: de Ioniq 6. Concerngenoot Kia heeft met de elektrische EV6 overigens ook een aanbieding op het E-GMP-platform.

Hyundai meldt dat tot 8 maart 2022 1.936 Ioniqs 5 op Nederlands kenteken zijn gezet. Bij zijn introductie was de Ioniq 5 te krijgen met twee accupakketten: 58 kWh en 72,6 kWh. Het kleinere accupakket is alleen leverbaar met een 170 pk sterke elektromotor op de achteras. De grotere accu levert Hyundai in combinatie met zowel achterwiel- als vierwielaandrijving. Dan heeft de Ioniq 5 respectievelijk 218 of 306 pk. Dat laatste is nog steeds zo, maar Hyundai levert het accupakket van 72,6 kWh niet meer. Die accucapaciteit is inmiddels vergroot naar 77,4 kWh bij een modeljaarupdate. Ook beschikt iedere Ioniq 5 voortaan over Smart Frequency Dampers, die oneffenheden beter moeten wegfilteren.

In Nederland kozen klanten van de Ioniq 5 tot op heden het vaakst voor de grotere accu in combinatie met achterwielaandrijving. Maar liefst 1.389 van de in totaal 1.936 verkochte Ioniqs 5 beschikten over die aandrijflijn. De versie met 58 kWh werd het minst gekozen: slechts 265 klanten kozen voor die variant. Kennelijk geeft de Ioniq 5-koper dus niet heel veel om de SEPP-subsidie, want de versie met 58 kWh in basisuitvoering Style is de enige Ioniq 5 die onder de subsidiegrens van €45.000 zit. De krachtigste Ioniq 5 met vierwielaandrijving was overigens slechts marginaal populairder, met een totale afzet van 282 exemplaren.

Qua uitrustingsniveau is opvallend genoeg de duurste versie, de Lounge, het meest in trek: 830 klanten bestelden hun Ioniq 5 op deze manier. Op de tweede plaats komen de Connect en Connect+ te staan, die qua prijs en luxe net onder de Lounge zitten. In die uitvoeringen, waarvan Hyundai de cijfers bundelde, rolden 558 Ioniqs 5 de showroom uit. Basisuitvoering Style werd 360 keer gekozen. De introductieversie Project 45, die alleen leverbaar was als 306 pk sterke 72,6 kWh AWD, is met 188 exemplaren de zeldzaamste uitvoering van de Ioniq 5. In een tabel zien de aantallen er als volgt uit:

Accu/aandrijving Style Connect (+) Lounge Project 45 Totaal 58 kWh RWD 117 104 43 0 265 72,6 kWh RWD 242 401 746 0 1.389 72,6 kWh AWD 0 53 41 188 282 Totaal 360 558 830 188 1.936

De Ioniq 5 werd het vaakst besteld in de exterieurkleur Gravity Gold Matte. 461 van de 1.936 Ioniqs 5 zijn gespoten in die kleur. Op plek twee en drie komen Phantom Black Pearl (366 exemplaren) en Digital Teal-Green Pearl (216 exemplaren). De minst populaire - of meest exclusieve kleur, zo je wilt - is Lucid Blue Pearl: slechts 90 Ioniqs 5 gaan in die kleur over straat. Voor het interieur is zwart, Obsidian Black, met 1.183 keer het meest gekozen, gevolgd door Dark Teal/Light Grey, een combinatie van donkergroen en grijs waarmee 603 Ioniqs 5 zijn uitgerust. Het lichtgrijze interieur op de onderstaande foto is verreweg het minst populair: slechts 150 auto's beschikken over een dergelijk binnenste.

De warmtepomp is één van de meest gekozen opties voor de Ioniq 5. Die is standaard vanaf de Connect+, maar optioneel op de Style en Connect. 246 klanten kozen ervoor om die optie bij te bestellen. Klanten die kozen voor een Style opteerden 144 keer voor V2L, 'Vehicle to Load', waarmee je de Ioniq 5 kunt gebruiken om andere apparaten op te laden. Die functie is standaard op de overige uitvoeringen. Ioniqs 5 met een panoramadak zul je niet heel vaak aantreffen: slechts 152 klanten bestelden deze optie, die alleen maar te krijgen is op de duurste versie, de Lounge.

Opfrisser

Zoals eerder in dit artikel aangekaart levert Hyundai de Ioniq 5 vanaf nu met een groter accupakket van 77,4 kWh, dat de accu van 72,6 kWh vervangt. Afhankelijk van de gekozen uitvoering is de grotere accu €900 tot €1.200 duurder dan voorheen. Ook de versie met 58 kWh wordt iets duurder, met een prijstoename van tussen de €300 en €900. Daar krijg je de SFD-dempers dus standaard voor terug, maar daarnaast krijgen de Connect+ en Lounge-uitvoeringen standaard de beschikking over preconditioning, een systeem dat de batterijtemperatuur tijdens het rijden automatisch aanpast op basis van de verwachte aankomsttijd bij het ingevoerde laadpunt.

Ook kan de Ioniq 5 voortaan met digitale buitenspiegels worden besteld. Die zijn exclusief verkrijgbaar op de Lounge en kosten €1.400. Een digitale binnenspiegel is optioneel op de Lounge en Connect, daarvoor vraagt Hyundai €400.