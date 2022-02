Kia EV6 Elektrische Auto van het Jaar 2022

De Kia EV6 mag zich een jaar lang Elektrische Auto van het Jaar noemen. De Kia is de winnaar van de jongste editie van deze verkiezing, georganiseerd door de Vereniging Zakelijke Rijders, in samenwerking met Eneco eMobility, LeasePlan, AD en AutoWeek. Ook de Fiat 500e en Audi E-tron vielen in de prijzen.

Dit jaar zijn er 67 modellen beoordeeld, een nieuw record. De elektrische auto is geen uitzondering meer, maar wordt steeds meer gemeengoed. Dit is een belangrijke ontwikkeling in het Nederlands wagenpark. Uit onderzoek van de Vereniging Zakelijke Rijders blijkt dat 22% van de zakelijke rijders in een volledige elektrische auto reed in 2021, in 2020 was dat nog 14%. Maar liefst 89% van de huidige elektrische rijders geeft aan dat de volgende auto ook weer een EV wordt. De VZR reikt deze prijs voor de vierde keer uit.

De Kia EV6 scoorde niet alleen de meeste punten in de categorie die door VZR Hoge Segment wordt genoemd, maar scoorde sowieso de meeste punten en is daarmee de absolute winnaar en dus EV van het jaar 2022. In z’n categorie versloeg de Kia de Skoda Enyaq iV en oud-winnaar Tesla Model 3. In het ‘middensegment’ – ruwweg het A- en B-segment – werd het een Stellantis-feestje. De Fiat 500e had de meeste punten, maar de Opel Corsa-e en Peugeot e-208 stonden er kort achter. In het Topsegment verlengde de Audi E-tron opnieuw z’n titel, en versloeg daarmee de Porsche Taycan en BMW iX.

De winnaars

Middensegment

Fiat 500e Opel Corsa-e Peugeot e-208

Hoge segment

Kia EV6 (tevens overall winnaar) Skoda Enyaq iV Tesla Model 3

Topsegment

Audi E-tron Porsche Taycan BMW iX

Beoordelingscriteria

Actieradius, laadsnelheid, beschikbaarheid, verkoopaantallen, trekgewicht, prijs, gebruiksgemak, rijeigenschappen en leasetarief zijn de onderdelen die tellen in deze verkiezing. De data van de negen criteria hebben vervolgens een weging meegekregen van de jury. Zo wegen de rij-eigenschappen zwaarder mee in het oordeel dan het trekgewicht.

Wie het leuk vindt kan hier het complete juryrapport lezen en hieronder een video van de uitreiking bekijken.