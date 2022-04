Kia EV6 GT: 585 pk sterke topversie in detail

De Kia EV6 is al met diverse aandrijflijnen te bestellen waarvan de 325 pk sterke vierwielaangedreven smaken tot op heden de krachtigste waren. Die versies verbleken bij de variant die Kia nu in detail toelicht. We maken uitgebreid kennis met de Kia EV6 GT, een maar liefst 585 pk sterke sportieve topversie.

Wie in de markt is voor een Kia EV6 kan die elektrische cross-over al met verschillende aandrijflijnen configureren. De EV6 is er met 58 kWh accu en een enkele 170 pk sterke elektromotor op de achteras en wie voor de 77,4 kWh accu gaat, kan naast uit achterwielaangedreven varianten ook voor versies met vierwielaandrijving gaan. De EV6 met het grootste accupakket is er namelijk als 229 pk sterke achterwielaandrijver én in 325 pk krachtige trim met vierwielaandrijving. Met die laatste aandrijflijn lanceert de EV6 zich al in 5,2 seconden naar een snelheid van 100 km/h, maar de absolute topversie die Kia vandaag nader toelicht raast daar in een rotgang aan voorbij.

We heten welkom: de Kia EV6 GT. De vierwielaangedreven EV6 GT heeft voorin een 218 pk sterke elektromotor en een 367 pk sterk exemplaar op de achteras. Samen zijn ze goed voor maar liefst 585 pk en 740 Nm. De EV6 GT is met afstand de snelste Kia ooit. In oorverdovende stilte dendert de topversie van de EV6 in 3,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 260 km/h. Uiteraard heeft de EV6 GT de 77,4 kWh accu in zijn bodem. Daar perst de spierbundel een actieradius van 424 kilometer uit. Dat is logischerwijs minder dan de 484 kilometer die de 325 pk sterke vierwielaangedreven versie uit die accu weet te wringen. De EV6 met de grootste actieradius blijft de achterwielaangedreven variant met 77,4 kWh accu (528 kilometer).

GT

Natuurlijk is de EV6 GT meer dan slechts een EV6 met extra krachtige elektromotoren. Zo geeft Kia de GT een elektronisch sperdifferentieel (e-LSD), extra krachtige remmerij met grote geventileerde remschijven en een directere stuurinrichting,. Daarnaast is ook de reactie van input vanuit het gaspedaal aangepast. In rijmodus GT Drive Mode laat de EV6 GT het achterste van zijn tong zien en worden de elektromotoren, remmen, besturing, de ophanging en de tractiecontrole op scherp gezet. Gummers opgelet: de EV6 GT heeft een Drift-modus waarin het gros van het vermogen naar de achterwielen wordt gezonden.

Vanbuiten herken je de Kia EV6 GT onder meer aan zijn sportiever ogende bumpers aan zowel voor- als achterzijde. In die achterbumper zitten onder meer verticale reflectoren. Achter het speciale 21-inch lichtmetaal houden zich remklauwen met een fluorescerend kleurtje schuil. Achterop vinden we ook nog eens een grotere dakspoiler. Ook het interieur is sportief aangekleed. Kia monteert met suède beklede kuipstoelen in de EV6 GT en past op zowel het zitmeubilair als op het stuurwiel groene biezen en stiksels toe. Metalen inzetstukken en 'GT-sierpanelen' maken het optische GT-feestje in het interieur af.

Prijzen en beschikbaarheid

De Kia EV6 GT komt eind dit jaar naar Nederland en wisselt vanaf €64.195 van eigenaar. Dat maakt de topversie slechts zo'n 4 mille duurder dan de 325 pk sterke EV6 met 77,4 kWh accu in GT-Line-uitdossing. De standaarduitrusting is meer dan riant. We lezen over de aanwezigheid van een uitgebreid audiosysteem met 14 luidsprekers, een head-updisplay met augmented reality, een elektrisch bedienbare achterklep, een glazen schuif-/kanteldak, matrix-ledkoplampen, een 360 graden-camera en ga zo maar door. De standaardkleur is Runway Red Metallic, voor andere kleuren moet bijbetaald worden.