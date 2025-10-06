2025 was en is voor Kia het jaar van de EV3. 2026 wordt misschien wel het jaar van de Kia EV2. Begin volgend jaar trekt het merk namelijk het doek van een kleiner en dus ook goedkoper alternatief voor de elektrische EV3: de Kia EV2.

Het gaat goed met Kia. Heel goed zelfs. Het is in Nederland met grote afstand tot de nummer twee (Toyota) marktleider en heeft met de EV3 ook de populairste nieuwe auto van Nederland in handen. Er zijn dit jaar al bijna 8.000 exemplaren van op kenteken gezet. 2025 wordt voor Kia dus het jaar van de EV3, maar ook een beetje van de Picanto die met zo'n 7.400 verkochte exemplaren na de EV3 de populairste auto van Nederland is. 2026 wordt misschien wel het jaar van een model dat een brug slaat tussen de Picanto en de EV3. We hebben het dan natuurlijk over de Kia EV2.

In februari vorig jaar bekeken we de Kia Concept EV2 van dichtbij en schreven daar natuurlijk uitgebreid over. We schreven toen dat we de productieversie van die compacte cross-over onder de EV3 waarschijnlijk nog voor februari volgend jaar - dus nog voor de volgende Kia EV Day - te zien zouden krijgen. Dat is nu zo goed als zeker. Kia-CEO Song-Ho Sung zegt tegen het Engelse Auto Express dat de productieversie van de Kia EV2 'begin volgend jaar' wordt gepresenteerd. De EV2 wordt straks geproduceerd in Kia's fabriek in Slowakije, waar momenteel de Ceed nog wordt gebouwd. De EV2 komt dus niet uit Korea. Opvallend daarbij: de Kia EV2 zal in Korea ook niet verkocht worden.

De Kia EV3 kost in Nederland minimaal €36.995. Voor dat geld krijg je een 204 pk sterke elektromotor en een 58,3 kWh accu. Die combinatie is goed voor een bereik van tot 436 kilometer. De Kia EV2 zal technisch sterk op zijn grote broer leunen, maar krijgt ongetwijfeld ook minder potente hardware. We mikken op een vanafprijs van zo'n €30.000 voor de EV2.