Kia Ceed (2021) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De meeste mensen zijn geneigd om de koplampen van de auto als ‘ogen’ te zien. Dat verklaart wellicht waarom de facelift van de meest recente Kia Ceed op het eerste gezicht vrij minimaal is, want zijn oogopslag is gelijk gebleven. Toch is er, zoals zo vaak blijkt in deze rubriek, best wat vernieuwd. Zo heeft de grille, die een onderdeel is van de voorbumper, een andere vorm. De onderste lijn is nu min of meer een vervolg van de onderlijn van de koplampen, waar dat voorheen niet zo was. Het ‘tiger nose’-element in de grille is er nog steeds, maar wel anders uitgevoerd. De ‘vernauwing’ in het midden komt nu volledig voor rekening van de sierlijsten binnen de grille en heeft dus geen gevolgen voor het ‘plaatwerk’ eromheen. Zoals de mode tegenwoordig dicteert, zijn de ‘openingen’ links en rechts onderin de bumper gemarginaliseerd.



Aan de achterzijde zijn de verschillen bij de meeste uitvoeringen vrij minimaal. Uiteraard is hier het nieuwe merklogo te vinden, dat in het geval van de Ceed gelijktijdig met de facelift werd ingevoerd. De opmerking ‘bij de meeste uitvoeringen’ is hier trouwens wel belangrijk. Specifiek de sportieve GT-Line hatchback krijgt namelijk nieuwe en heel bijzondere achterlichten, waardoor het verschil in dat geval absoluut niet te missen is. Aan de voorzijde zien we ook zo’n verschil tussen de varianten. Zo krijgen veruit de meeste uitvoeringen nieuwe koplampen met drie verticale led-elementen mee, maar het basismodel niet. Die behoudt zijn halogeenkijkers met in een ‘vierkant’ opgestelde dagrijlichten, mede mogelijk gemaakt door de identieke vorm van de koplampen. De GT-Line krijgt een veel brutere voorbumper dan een bescheidener Ceed, met juist aanmerkelijk grotere ‘koelopeningen’ aan weerszijden.