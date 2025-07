Voor echte wereldreizigers maakt het Nederlandse bedrijf Bliss Mobil afneembare wooncontainers voor montage achterop een pick-up of vrachtauto. De units moeten aan de strengste eisen voldoen, want de kopers willen meestal de gebaande paden verlaten. Noem het gerust nogal extreme campers voor avonturiers!

Wat ga je doen als je net je softwarebedrijf voor een leuk bedrag van de hand hebt gedaan? Inderdaad, de wereld rondreizen, het liefst in een expeditie-voertuig waarmee je overal kunt komen. Het is alleen een hele uitdaging om in het aanbod van de reguliere camperfabrikanten het voertuig van je dromen te vinden, eentje die echt aan al je eisen voldoet. Marleen Hoex vond niet wat ze zocht, en richtte daarom in 2012 samen met haar echtgenoot in Breda Bliss Mobil BV op, een bedrijf dat expeditie-wooncontainers bouwt voor de montage achterop vrachtwagens en pick-ups. De eerste anderhalf jaar besteedde haar team aan het ontwikkelen en optimaliseren van de woonunit; het eerste exemplaar was een box met een lengte van 6,10 meter, bedoeld voor plaatsing achterop een Mercedes-Benz Zetros. Zo’n wooncontainer moet uiteraard extreem stabiel en duurzaam zijn, maar niet te zwaar, in verband met het laadvermogen en de terreincapaciteiten van het basisvoertuig. Ook dient de box niet alleen bestand te zijn tegen extreme weersomstandigheden (-49 graden Celsius!), maar ook veel praktisch gebruiksgemak te bieden.

Vloerverwarming, airconditioning in containers

Behalve een uitgebreide, puur functionele uitrusting zijn er ook zaken aan boord die het comfort naar een hoger plan brengen, zoals vloerverwarming en airconditioning. Kortom, er worden nogal wat eisen gesteld aan een wooncontainer van Bliss Mobil. Marleen Hoex en haar team willen geen complete expeditievoertuigen bouwen; het bedrijf richt zich op containers die geschikt zijn om mee op avontuur te gaan en die snel aan een chassis gekoppeld kunnen worden. Dit vereist onder meer dat de boxen wereldwijd kunnen worden verscheept, zelfs zonder voertuig, en in ongeveer 45 minuten zijn te monteren én demonteren. De woonunit wordt met het voertuig verbonden via een zogenaamde NATO-connector. Een prettige bijkomstigheid hiervan is dat de wooncontainer probleemloos van het ene op het andere basisvoertuig kan worden verplaatst.

Wel zelf een vrachtauto erbij zoeken!

Sinds 2013 bouwt Bliss Mobil alleen nog wooncabines; klanten moeten het voertuig waarop de container gemonteerd wordt zelf aanschaffen. “We kunnen wel helpen bij het zoeken naar een geschikte, gebruikte vrachtwagen en we adviseren klanten desgewenst graag bij de configuratie van een nieuw exemplaar”, vertelt Marijn van de Nobelen, verkoopadviseur bij Bliss Mobil. Meestal wordt eerst het gewenste voertuig gekozen, omdat de lengte van de cabine afhangt van het laadvermogen en de wielbasis van het basisvoertuig. Vervolgens wordt gekeken wat klanten precies met het voertuig willen doen en wat voor soort ritten ze voor ogen hebben. Veel klanten van Bliss Mobil verkopen hun bedrijf of hun huis om vervolgens de wereld rond te reizen. “Dat is precies waar onze modules voor zijn ontwikkeld”, zegt Marijn van de Nobelen. Boordfuncties kun je per app te bedienen en je kunt extra’s toevoegen zoals fiets- of motorfietsbevestigingen.

Bliss Mobil is bijzonder trots op de elektronica die het levert. De gehele cabine, inclusief alle elektrische componenten, kan van binnenuit worden bediend via een module of van buitenaf via een app. De verwarming wordt bij extreem koud weer ingeschakeld via een sensor en dient als vorstbescherming voor de leidingen. De rubberen afdichtingen van de toegangsdeur of zijluiken zijn eveneens verwarmd, net als de sloten. Afhankelijk van de uitrusting kun je het ligoppervlak egaliseren – ideaal wanneer de ondergrond niet vlak is. De waterzuiveraar heeft een dubbel filter, dat regen- of rivierwater omzet in drinkwater, zodat je op dit vlak desnoods zelfvoorzienend bent. De gehele stroomvoorziening wordt eventueel door zonne-energie gevoed – prettig bij een verblijf in de wildernis. Veel onderdelen en materialen komen uit de jachtbouw, omdat die duurzamer en betrouwbaarder zouden zijn dan reguliere kampeermaterialen. Elk onderdeel is gelabeld met een QR-code, zodat je gemakkelijk via een app reserveonderdelen kunt bestellen.

Standaardisatie

De toegepaste standaardisatie is bijzonder handig voor Bliss Mobil. In plaats van verregaand geïndividualiseerde voertuigen te bouwen, zoals gebruikelijk is bij expeditie-vrachtwagens, biedt het Nederlandse bedrijf keuze uit zeven opbouwlengtes van 8 tot 23 voet (2,44 tot 7,01 meter) en van tevoren vastgelegde indelingen, in combinatie met in serie geproduceerde onderdelen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de speciale wooncabines goedkoop zijn. De kleinste versie kost €120.000, terwijl de cabine van 13 voet je minstens €220.000 euro lichter maakt.

Mercedes Actros, MAN TGM

De langste versie is verkrijgbaar vanaf €400.000. De cabine van 20 voet past op bijna alle 6x6-chassis, zoals die van de Mercedes-Benz Actros en Zetros en de MAN Kat en TGM. Hij biedt voldoende ruimte voor vier tot acht personen, afhankelijk van de indeling. Klanten kiezen vaak voor de bijna vier meter lange 13 voet-versie, die verkrijgbaar is met vier verschillende indelingen. Bliss Mobil heeft er in de afgelopen jaren al zo’n honderd gebouwd. Drie medewerkers hebben tussen de zes en acht weken nodig om een container te bouwen, afhankelijk van de grootte en de complexiteit ervan. Het meubilair wordt in de eigen timmerwerkplaats gemaakt, het stalen of aluminium frame wordt ter plekke door medewerkers in elkaar gelast en het frame wordt gevuld met 60 millimeter dikke GFK-panelen. Vervolgens worden de hoeken netjes opgevuld en wordt de cabine in de gewenste kleur gespoten.

Opklapbaar bed van koolstofvezel

Zodra de cabine terug is van de spuiter, richten de medewerkers het interieur in. Na het plaatsen van de elektrische componenten, de verwarming en het sanitair volgt het meubilair. Omdat Bliss Mobil veel zelf maakt (waaronder zelfs de vers- en afvalwatertanks) en vanwege de hoge mate van standaardisatie van de containers, verloopt het productieproces naar verhouding vlot, bij een hoog kwaliteitsniveau. Bliss Mobil heeft bijna vier jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe compacte 8-voets cabine. Vooral de complexe liftconstructie stelde de medewerkers van het bedrijf voor grote uitdagingen bij deze meest compacte unit. Met het opklapbare bed van koolstofvezel, het geïntegreerde toilet en de douche voorziet de compacte wooncontainer in meer dan slechts de basisbehoeften op het vlak van kamperen, ondanks een lengte van slechts 2,44 meter. Deze cabine heeft ook een verswatertank, vloerverwarming, een waterzuiveringssysteem en 600-Ah accu’s. Daarmee bieden ze een vergelijkbaar comfort als de grotere wooncontainers.

De cabine voor twee personen weegt ongeveer 900 kilo en past perfect op pick-ups in het segment tot 3,5 ton, zoals de Dodge RAM, Ford F-150 en Toyota Hilux, terwijl ook een Unimog met korte wielbasis een optie is. Handig voor klanten: de compacte woonunit kan handig en voordelig inclusief het basisvoertuig worden vervoerd in een standaard High Cube-container.

IJsland, Marokko, Noordkaap of in Namibië

“In de afgelopen jaren hebben we veel feedback en suggesties van klanten gekregen en zijn we onze modellen blijven verbeteren. Waaronder ook de versie voor plaatsing op compacte pick-ups”, legt Marijn van de Nobelen uit. Nieuwe ideeën worden uitgebreid getest voordat ze in kleine series worden gerealiseerd. Klanten krijgen bij de overdracht van hun modules twee dagen lang training, waarin ze alle facetten van hun nieuwe mobiele onderkomen leren kennen. Tachtig procent van de klanten reist af naar Breda om hun wooncontainer in aanbouw te zien en een rondleiding door het bedrijf te maken.

Tijdens deze rondleidingen leren kopers, indien ze dat nog niet weten, hoe ze met hun voertuig uit de voeten kunnen in extreem terrein, zoals je dat tegenkomt in IJsland, Marokko, op de Noordkaap of in Namibië. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om eerst eens onder begeleiding op pad te gaan met hun vierwielaangedreven camper. Huren kan ook, via Overland Travel, dat een vloot Bliss Mobil-voertuigen heeft. Dit jaar kunnen klanten via de reisorganisatie de Marokkaanse woestijn of IJsland verkennen in een Mercedes Atego met een Bliss Mobil-unit. In de toekomst wil Bliss Mobil op elk continent een huurvloot aanbieden.

Huren kan ook

“Eigenaren van een Bliss Mobil-cabine kunnen samen met ons de wereld ontdekken als onderdeel van onze georganiseerde klantenreizen. Onze hoofdactiviteit blijft echter de productie van wooncabines voor expeditie-vrachtwagens”, aldus Marijn van de Nobelen. Bliss Mobil draait daarbij overigens prima; het bedrijf veertig à vijftig wooncontainers per jaar, terwijl het in de afgelopen jaren al meer dan 250 units heeft gebouwd. Daarvan ging 30 procent naar Chinese klanten. De 45 medewerkers ontwerpen, bouwen en assembleren de boxen. De levertijd bedraagt tien tot twaalf maanden. Ze gaan overigens lang mee, aldus de fabrikant, die vertelt dat de eerste Bliss Mobil-unit uit 2013 nog steeds ergens onderweg is, zij het niet met de oprichters van het bedrijf aan boord. Die kozen een andere route, toen zij na twaalf jaar eindelijk tijd hadden voor een avontuurlijke rit met hun Mercedes-Benz Zetros met een cabine van 23 voet: ze reisden dwars door Zuid-Amerika.