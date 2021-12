Kaiser Special (1949) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Er zijn in de loop der jaren enkele auto's voorbijgekomen in 'In het Wild' waarvan we zo goed als zeker wisten dat het om het enige exemplaar in Nederland ging. Dat zou ook zomaar kunnen gelden voor deze Kaiser uit 1949.

Gisteren stonden we al stil bij een prachtige spot van AutoWeek-forumlid Wouter Bregman. Die Volvo P1800 was eigenlijk slechts een opwarmertje voor wat er nog meer te zien was op één van de twee foto's: deze Kaiser Special uit 1949. Zoals beloofd besteden we daar nu ook even aandacht aan.

Het zou ons niets verbazen als deze Kaiser al meermaals voor verwarring heeft gezorgd bij autoliefhebbers. Je ziet immers een sedan met duidelijk Amerikaanse lijnen uit eind jaren 40, begin jaren 50, maar probeer maar eens thuis te brengen van welk merk hij afkomstig is. Eerlijk is eerlijk, ondergetekende had het zonder het kenteken te checken ook niet zomaar geweten. Het gaat hier zoals gezegd om een Kaiser, een merk dat in de jaren 50 al stopte met de productie van personenauto's voor het brede publiek.

Kaiser ontstond tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog en heette aanvankelijk Kaiser-Frazer. Vernoemd naar de twee heren die de handen ineen sloegen om auto's te gaan bouwen, industrieel Henry Kaiser en zakenman Joseph Frazer. Laatsgenoemde had ervaring in de auto-industrie en kon zo met Kaiser aan het werk om een nieuw merk te vormen. Overigens moet je Frazer niet verwarren met de Britse autofabrikant Frazer Nash, dat had niets met deze Frazer te maken.

Kaiser-Frazer begon met twee losse studiemodellen, de ene heette Kaiser, de andere Frazer. Om het niet te ingewikkeld te maken, besloten de twee voort te borduren op de opzet van Frazer: een conventionele sedan met achterwielaandrijving. Wel kwamen er zowel een Kaiser als een Frazer op de markt, twee op het oog nagenoeg identieke modellen, waarbij de Frazer wat hoger in de markt stond dan de Kaiser. Zijn we er nog?

Wat we hier voor ons hebben, is dus de Kaiser-versie van de twee. Een sedan met een voor die tijd keurig maar niet bijzonder onderscheidend ontwerp. Vooral de grille was iets eenvoudiger dan die van zijn Frazer-broer, verder moest je aardig op de hoogte zijn van de verschillen in de uitrusting om ze uit elkaar te kunnen houden. Nou zou je bij een Amerikaan uit die tijd al snel verwachten dat er een V8 in de neus lag, maar de Kaiser was wat bescheidener van aard. Hier doet een 3,6-liter zes-in-lijn dienst die 100 Amerikaanse hp's vermogen levert (zo'n 101 pk). Een blok dat kortom de bijna 1,5 ton wegende Kaiser prima van zijn plek krijgt, maar ook niet veel meer dan dat.

Een korte zoektocht lijkt uit te wijzen dat er nog één andere Kaiser van dit type in Nederland is, al is dat een wat hoger in de markt geplaatste Kaiser Vagabond. Dikke kans dus dat dit de enige Kaiser Special is op Nederlandse platen. Overigens maakte dit exemplaar in 2000 de oversteek vanuit de VS en is sinds afgelopen zomer bij zijn huidige eigenaar. We hebben zo'n vermoeden dat het een aanvulling op de eerdergenoemde Volvo is, aangezien de auto's pal achter elkaar geparkeerd staan. Een kleurrijk duo!