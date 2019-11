'Kabinet overweegt autoloze zondag'

Onlangs hoorden we dat we in de nabije toekomst op snelwegen mogelijk nog maar maximaal 100 km/h mogen rijden. Dit om de stikstofuitstoot terug te dringen en daarmee de bouwsector weer wat ademruimte te geven. Nu lijkt het kabinet nog een maatregel voor de Nederlandse automobilist te overwegen: de autoloze zondag.

Nederland blijkt behoorlijk in de knel te komen met de stikstofuitstoot en daar moet de overheid snel op inspringen. Diverse bouwprojecten liggen al stil of komen in gevaar. Zoals we dat vaker zien, kijkt men naar de Nederlandse autogebruiker als mogelijke oplossing. Momenteel neemt het kabinet in overweging om de maximumsnelheid op 's lands snelwegen naar 100 km/h te verlagen, maar volgens het Algemeen Dagblad hoort ook een 'autoloze zondag' bij de opties. Dat verneemt de krant uit Haagse bronnen.

Het zou gaan om een maandelijkse verplichte autovrije zondag. In 1973 en '74 werd de autoloze zondag vanwege de oliecrisis ook al toe toegepast. Uiteraard zou het een zeer ingrijpende maatregel zijn en het valt nog te bezien of het meer wordt dan slechts een wild idee. Vooral regeringspartij ChristenUnie voelt wel wat voor de autovrije zondag, maar het zal waarschijnlijk lastig worden om de VVD er warm voor te maken. Volgens het AD zou men in Den Haag in totaal een twintigtal maatregelen overwegen. Vrijdag wordt er meer duidelijkheid verwacht.