Ka schetst interieur nieuwe compacte cross-over

Kia presenteert later deze maand in het thuisland een nieuwe compacte hoogpotige, een auto waarvan het merk nu weergeeft wat we van het interieur kunnen verwachten.

Kennen we de SP Signature Concept nog die Kia eerder dit jaar tijdens de Seoul Motor Show liet zien? Daar komt een productieversie van. De Koreanen geven nu het interieur van die nieuwkomer min of meer vrij.

Hoewel het nieuwe model volgens Kia later dit jaar in Zuid-Korea zijn marktdebuut zal maken, komt de auto "in diverse markten in de wereld" ook op de verkooplijsten te staan. De cross-over krijgt een interieur waarbij het 10,25 inch grote infotainmentscherm op de middenconsole niet tussen de ventilatieroosters zit, maar er juist boven staat. Horizontale lijnen benadrukken er het ontwerp en dat geeft het binnenste van de nieuwkomer een relatief stoere uitstraling. De handgreep voor de bijrijder benadrukt die sfeer.

Deze zomer trekt Kia het doek van de productieversie. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe we de auto in het gamma moeten plaatsen. Kia heeft immers al de Stonic en de Niro en komt ook nog eens met een nieuwe cross-over in de Ceed-familie op de proppen: de XCeed. Die laatste is meer een cross-over dan de Sportage, een auto waarvoor de term SUV wellicht beter past, al is de scheidslijn tussen die twee categorieën niet altijd even helder. Zo te zien komt de auto in elk geval beschikbaar met een automaat, maar reken ook op de komst van een handgeschakelde transmissie.