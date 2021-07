Joep Schuurman eigenaar Carrec Technocenter

In de afgelopen twaalfenhalf jaar heeft Joep Schuurman samen met Guido van der Spek, die tot op heden de eigenaar was, Carrec Technocenter laten uitgroeien tot een steeds groter en gespecialiseerder garagebedrijf. Het voornaamste specialisme bestaat uit het onderhoud van Europese automerken. “Die willen we dan het liefst weer zo goed als nieuw laten rijden – en het liefst nog beter dan dat. Goed onderhoud is een mooi begin, maar wij willen dat een auto 200.000 kilometer lang heel lekker rijdt”, aldus Joep. Natuurlijk wordt naast het reguliere werk regelmatig tijd gemaakt voor de opnamen van onze Klokje Rond-keuringen. Die zijn eigenlijk niets meer of minder dan een uitgebreide aankoopkeuring die bij Carrec voor iedereen met elke auto te bestellen is zonder dat er camera’s meelopen.

In al die jaren is Joep door Van der Spek begeleid voor de overname van het bedrijf. De afgelopen anderhalf jaar had hij eigenlijk de touwtjes al in handen. Ook in de komende tijd zal Van der Spek Joep nog van raad en daad voorzien. Van der Spek, die Carrec dertien jaar geleden kocht, pakt intussen zijn oude leven weer op en gaat aan de slag als interim dienstverlener. Joep: “Toen we begonnen stonden er vier hefbruggen in de werkplaats, waren er vier monteurs en twee mensen op kantoor. Nu hebben we zes monteurs, veertien hefbruggen en drie mensen op kantoor. Bovendien is de klantenkring verschoven van de zakelijke naar de particuliere markt.”

Het meest recente wapenfeit van Carrec Technocenter is de toevoeging van een camper- en bedrijfsautogedeelte. “Met name camperaars zijn passen uitstekend in onze klantenkring. Zij willen een auto die gewoon zo goed mogelijk rijdt; en dat is wat wij, als gepassioneerde monteurs, ook nastreven.” Tegen wil en dank beginnen bij het campergedeelte de werkzaamheden ook een beetje te verschuiven: “Mensen komen in de eerste plaats voor de techniek van hun auto. Maar steeds vaker komen er vragen of we ook niet even naar een lekkende kraan, haperende koelkast of piepend kastje willen kijken. Dat doen we dan natuurlijk altijd wel even. Wat dat betreft is een camperaar een normale klant: die wil ook gewoon alles in één afspraak geregeld hebben.”

Is het nu wel verstandig om in deze tijden van elektrificatie een garagebedrijf over te nemen? Hoe ziet Schuurman de toekomst? “De auto’s die wij hier zien zijn twee tot vijftien jaar oud. In de periode van 2025 tot 2035 wordt gestopt met verbrandingsmotoren. We hebben berekend dat we dus nog vijftien tot twintig jaar gebakken zitten.” Maar ook daarna is het niet voorbij. “Natuurlijk gaan we ons in die tijd toeleggen op EV’s. Het op peil houden en verbeteren van rij-eigenschappen is bij die auto’s misschien nog wel relevanter. Ze zijn veel zwaarder dan de auto’s van nu. Wielen, banden, schokdempers en het onderstel in het algemeen verslijten dus veel sneller. Daaraan zullen we in de toekomst nog veel werk krijgen.”