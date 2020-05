Jeep viert vrijheid met Compass Night Eagle Liberty Edition

De Night Eagle Libery Edition is een op 100 stuks gelimiteerde speciale uitvoering van de Compass, een feestelijke editie die door Jeep in het leven is geroepen om 75 jaar vrijheid te vieren.

De Night Eagle Limited Edition krijgt een badge waarin het logo van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is verwerkt. De tijdelijk leverbare uitvoering is uitgevoerd met een reeks in zwart uitgevoerde delen. Denk daarbij aan het dak, de dakrails en de portierhandgrepen, evenals de 19-inch lichtmetalen wielen, de grille en het Jeep-logo. Meer zwart komen we rond de mistlampen en rond de zijruiten tegen.

De standaarduitrusting bevat onder meer led-sfeerverlichting, automatische klimaatregeling met twee zones en een infotainmentsysteem dat is gekoppeld aan een 8,4-inch display. Het systeem kan overweg met zaken als Apple CarPlay en Android Auto. Een achteruitrijcamera maakt eveneens deel uit van de standaarduitrusting.

De Compass Night Eagle Liberty Edition is leverbaar met een 1.3T benzinemotor van 130 pk en met de iets vlottere 150 pk-variant van diezelfde turbokrachtbron. Die laatste is overigens altijd voorzien van een automaat met dubbele koppeling. De vanafprijs van de speciale bevrijdings-Jeep is vastgesteld op € 35.900 (130 pk), de 150 pk-uitvoering wisselt vanaf € 38.500 van eigenaar. Bestellen kan per direct.