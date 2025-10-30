Jeep Grand Cherokee vernieuwd: grote SUV, kleine facelift

De Jeep Grand Cherokee is ondanks zijn flinke formaat in Nederland een vrij onzichtbare SUV. Grote kans dus dat je heel goed moet kijken om te zien hoe deze vernieuwde Jeep Grand Cherokee zich van het origineel onderscheidt.

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de huidige generatie Jeep Grand Cherokee zijn er in Nederland nog geen 90 stuks geregistreerd. Zo'n 35 exemplaren daarvan kregen in de eerste negen maanden van dit jaar Nederlands asfalt onder hun wielen. De Grand Cherokee is geen hardloper en dus is de kans dat je een exemplaar van de huidige generatie van dichtbij hebt gezien, niet zo heel groot. De facelift die Jeep nu op de zo'n vier jaar oude SUV doorvoert is daarbij ook nog eens vrij klein.

De Jeep Grand Cherokee krijgt een licht herzien front. De koplampen behouden hun vorm, maar krijgen een andere indeling. De led-dagrijverlichting zit opnieuw, al loopt kent hij voortaan een uitlopertje die optisch richting de grille duikt. Die grille zelf heeft uiteraard weer de Jeeps-kenmerkende zeven segmenten, al is de uitwerking ervan ditmaal anders. Het geheel is nu volledig in het zwart uitgevoerd, de segmenten ontstaan daarbij door een zestal zwarte kunststof elementen. Geen facelift zonder gewijzigd bumperwerk en dus nemen we zowel voor als achter subtiel vernieuwde exemplaren waar.

Ook ín de Grand Cherokee zien we de nodige veranderingen. Er is een nieuw platter maar breder infotainmentscherm met aan weerszijden ervan aanraakgevoelige knoppen voor onder meer de stoelverwarming en achterruitontwaseming. De met fysieke knoppen bezaaide knoppeneiland waarmee je de klimaatregeling opdrachten gaf, maakt plaats voor een eenvoudiger geheel met aanraakgevoelige knoppen. Ook nieuw is de mogelijkheid om - net als in grote broer Grand Wagoneer - een scherm recht voor de bijrijder te plaatsen.

Over grote broers gesproken: in de Verenigde Staten is de Grand Cherokee er straks ook gewoon weer als langere Grand Cherokee L met drie zitrijen. Die is in Nederland niet leverbaar, evenals de fonkelnieuwe 2.0 viercilinder benzinemotor die Hurricane 4 Turbo heet. In Nederland is de pre-faceliftversie er vooralsnog alleen als plug-in hybride 4xe. We verwachten dat ook de vernieuwde versie enkel als plug-in onze kant op komt.