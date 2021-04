Jeep Gladiator nu ook met zes wielen

Een Jeep Gladiator met zes wielen is niet helemaal nieuw. Zo verkoopt Rezvani in de vorm van de Hercules 6x6 een vanbinnen maar vooral van buiten grondig verbouwde Jeep Gladiator met een extra achteras. Nu komt ook het Amerikaanse Next Level met een dergelijke Gladiator op de proppen. Het prijskaartje dat aan de bijzondere Gladiator hangt, is bepaald niet mals. De vanafprijs bedraagt omgerekend bijna €110.000. Voor dat bedrag heeft de Gladiator de 270 pk sterke geblazen viercilinder onder de kap, een machine die normaliter marginaal duurder is dan de versie met atmosferische 3.6 V6 waar je in de Verenigde Staten omgerekend zo'n €28.000 voor kwijt bent.

De Next Level Jeep Gladiator, die overigens gewoon via een aantal officiële Jeep-dealers in de Verenigde Staten in de verkoop gaat, krijgt standaard in ieder geval fraaie bekleding. In diverse kleuren uit te voeren met de hand gestikte nappalederen bekleding is standaard, maar voor zaken als een stalen voorbumper met lier moet je bijbetalen. De laadbak van de Next Level Gladiator is met dik 2,4 meter een stuk langer dan die van de reguliere Gladiator (zo'n 1,5 meter). Fraai? Wellicht niet, maar bijzonder is het wel.