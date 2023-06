Jeep Avenger: ook met benzinemotor naar Nederland

Vind je de Jeep Avenger een leuke verschijning, maar hoef je niet zo nodig een volledig elektrische auto? Dan kun je de compacte cross-over van Jeep in onder meer Italië en Polen al met de bekende 100 pk sterke variant van de 1.2 PureTech-benzinemotor bestellen. Dat is de bekende driecilinder die in talloze andere Stellantis-producten dienst doet. In Nederland was de Avenger tot op heden altijd een EV, maar AutoWeek kan melden dat de Jeep Avenger straks ook hier met een benzinemotor verkrijgbaar is.

In de Nederlandse Jeep-configurator en op de officiële prijslijst is de Jeep Avenger met benzinemotor nog niet te vinden, maar we kunnen je toch al vertellen dat de Avenger 1.2 PureTech in Altitude-uitvoering straks in de Nederlandse showrooms staat. We weten zelfs al wat gaat kosten. De Jeep Avenger 1.2 PureTech Altitude heeft namelijk een Nederlandse vanafprijs van €33.850. Daarmee is hij beduidend voordeliger dan de elektrische variant. Die is er vanaf €39.500 en kost als Altitude €42.500.

Het valt niet uit te sluiten dat de Avenger later eveneens met de krachtigere 130-pk PureTech met achttraps automaat te koop zal zijn.