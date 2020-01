'Japan vaardigt arrestatiebevel uit voor vrouw Ghosn'

De oud-topman heeft nog weinig van zich laten horen nadat hij in Libanon aankwam, maar verklaarde wel dat zijn vrouw niks met zijn ontsnapping te maken had. Carole Ghosn is bij haar man in Libanon en voorlopig lijkt Libanon het stel niet uit te leveren, maar het arrestatiebevel betekent wel dat zij opgepakt kan worden wanneer ze naar Japan gaat.

Ghosn was op borgtocht vrij toen hij in de laatste dagen van 2019 via een privévliegtuig Japan ontvluchtte. Naar verluidt is een grote kist gebruikt om hem ongemerkt het vliegtuig in te krijgen. Volgens de Financial Times heeft mogelijk een oud-commando die nu werkt als beveiliger geholpen met de ontsnapping. Ghosn, een van de bekendste bestuurders binnen de autosector, stond aan het hoofd van Renault en de samenwerking van Renault met Nissan. Maar in Japan werd hij beschuldigd van financieel wangedrag en moest hij vertrekken bij de automakers.