Januari: 7,5 procent minder auto’s verkocht in EU

De European Automobile Manufacturers Association (ACEA) meldt dat er in januari in de Europese Unie 7,5 procent minder auto’s zijn geregistreerd.

In januari zijn er in de EU in totaal 956.779 auto’s van een kentekenplaat met een blauw balkje voorzien. De ACEA wijt de daling van 7,5 procent ten opzichte van januari 2019 voor een deel aan het feit dat de registratie van auto’s in bepaalde lidstaten bewust naar voren is gehaald vanwege veranderende belastingmaatregelen. Hoewel Nederland niet met naam en toenaam wordt genoemd, hoef je geen raketgeleerde te zijn om te beseffen dat de enorme berg Nederlandse Tesla Model 3- en Audi E-tron-registraties in december heeft bijgedragen aan dit resultaat.

Toch is het niet Nederland, maar Frankrijk dat met 13,4 procent de grootste daling noteert. Ook op andere grote markten ging het niet best: Spanje noteert een daling van 7,6 procent, Duitsland moet het met 7,3 procent minder doen. In Nederland zijn 6,1 procent minder auto’s verkocht. Stijgingen worden vooral in kleinere ‘autolanden’ genoteerd. Zo zijn er op Cyprus 14,2 procent meer auto’s verkocht, noteert Griekenland een stijging van 6,2 procent en krijgt Litouwen er 35,1 procent bij.