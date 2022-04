Jaguar XK European: restomod met minimaal 300 pk

Het lijkt wel restomods te regenen in autoland. Gisteren kwam bijvoorbeeld nog de Healey by Caton voorbij, een herboren Austin Healey 100/4. Deze Jaguar XK European staat nog op een iets hoger plan. Waar de Healey 2.000 manuren kost om in elkaar te schroeven, is Thornley Kelham maar liefst 5.000 uur bezig met deze XK. Allereerst verwijst het bedrijf de originele carrosserie richting de prullenbak. De XK European krijgt namelijk een geheel nieuwe aluminium carrosserie. Voor het ontwerp daarvan is Paul Howse verantwoordelijk, de man die ook de McLaren P1 op papier zette. Zijn ontwerp blijft trouw aan de originele lijnen van de Jaguar, maar de daklijn is lager en de XK heeft bredere spatborden.

Foto's van het interieur deelt Thornley Kelham niet. Door de zijruiten van het virtuele showmodel is er een kleine glimp van op te vangen. In ieder geval zit er een groot, dun stuurwiel in en telt het dashboard twee grote centraal geplaatste klokken. Het klassieke wortelnotenhout moest van het restauratiebedrijf plaatsmaken voor een aluminium paneel in de kleur van de carrosserie. Verder zegt Thornley Kelham dat de zitpositie van de auto een stuk lager is dan die van het origineel en dat de nieuwe sportstoelen je beter vast moeten kunnen houden in de bochten. Ook monteert het bedrijf hedendaagse comfortfuncties als elektrisch bedienbare zijruiten, airconditioning, stoelbekrachtiging en een infotainmentsysteem met Bluetooth.

Onder de gegleufde motorkap blijft men trouw aan de originele XK, in de zin dat er nog steeds een 3,8-liter zes-in-lijn huist. Thornley Kelham voorziet de motor van directe inspuiting, een nieuwe krukas en past ook het koelsysteem aan met een aluminium radiator en een oliekoeler. Het vermogen van deze krachtbron ligt op 300 of 340 pk, afhankelijk van wat de klant wenst. Dankzij grotere remmen moet je dat vermogen ook weer kunnen beteugelen, terwijl Bilstein-dempers en Eibach-veren rondom zorgen voor een strakkere wegligging. Het origineel had immers nog bladveren op de achteras.

Wat dit alles kost, vertelt Thornley Kelham, dat eerder verantwoordelijk was voor de Lancia Aurelia GT, niet. Gezien het aantal uren dat in de auto gaat zitten, lijkt ons dit een gevalletje: 'Als je naar de prijs moet vragen, dan kun je hem waarschijnlijk niet betalen'.