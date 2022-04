Caton blaast Austin-Healey 100 nieuw leven in

Austin-Healey is terug! Althans, niet als merk. De Britse coachbuilder Caton presenteert namelijk zijn eerste product in de vorm van de 'Healey by Caton', een zogeheten restomod op basis van de Austin-Healey 100/4 uit de jaren '50. Caton gaat daarbij behoorlijk voortvarend te werk.

Caton blijft in grote lijnen trouw aan het design van de originele Austin-Healey 100, maar het jonge bedrijf past de auto wel degelijk aan. Dat kun je ze overigens best toevertrouwen: het team bestaat deels uit dezelfde mensen die ook werkten aan 'continuation cars' van de Jaguar XKSS en D-Type. Caton paste onder meer de grille van de Healey aan en verwijderde de voor- en achterbumpers om de 100 een gladder uiterlijk te geven. Daarnaast zijn de voorspatborden nu van aluminium en werkte Caton eraan om het aantal naden in de carrosserie te reduceren. Op de flanken van de Healey zit een nieuwe uitstroomopening met daarop het logo van Caton.

Voor het interieur gaat Caton ongeveer op dezelfde manier te werk als bij het exterieur. Het design blijft grotendeels trouw aan dat van het origineel, maar de transmissietunnel is smaller geworden om inzittenden meer ruimte te geven. Ook monteerde Caton andere pedalen en paste het bedrijf de zitpositie zodanig aan dat iemand met een lengte van 1,82 meter volgens Caton comfortabel kan plaatsnemen achter het stuur. Dat kon je van de originele Austin-Healey 100 niet bepaald zeggen. Caton monteert een iets hogere voorruit om het windgeruis wat te verminderen, maar sloopt tegelijkertijd de verwarming uit de auto. Naar een radio of infotainmentscherm hoef je ook niet te zoeken, wel heeft de Healey by Caton twee USB-poorten om je telefoon mee op te kunnen laden. Toch nog iets van hedendaags comfort.

Onder de motorkap van de gemodificeerde Healey huist een 187 pk sterke 3,0-liter viercilinder die gebaseerd is op het originele blok. Caton bouwde het blok helemaal opnieuw op en schroefde er onder meer grotere carburateurs op. Via een nieuwe versnellingsbak met vijf versnellingen brengt de krachtbron zijn vermogen over op de achterwielen. De exacte specificaties maakt Caton niet bekend, maar de auto moet volgens het bedrijf in staat zijn tot een topsnelheid van 'meer dan 160 km/h'. De Healey by Caton blijft een exclusief verhaal, want het bedrijf bouwt slechts 25 exemplaren van de restomod. De auto is voor het eerst in het echt te bewonderen op het auto-evenement Salon Privé in Londen, dat dit jaar van 21 tot 23 april plaatsvindt. Goedkoop zal de behandeling van Caton ongetwijfeld niet zijn, aangezien het bedrijf vermeldt dat het maar liefst 2.000 manuren in het prototype heeft zitten...