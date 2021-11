Lancia Aurelia GT omgetoverd tot bijzondere krachtpatser

De Britten zijn maar wat gek op 'coachbuilding' en restomods. Dat blijkt wel weer uit deze 'European CSL'-uitvoering van de Thornley Kelham Outlaw Aurelia, een extra sportieve restomod op basis van de Lancia Aurelia. Oorspronkelijk had de uit de jaren 50 stammende Aurelia GT het te doen met een bescheiden V6 van Lancia zelf, die op zijn grootst 2,5-liter inhoud had. In die vorm was het blok goed voor 118 pk. Deze restomod gaat daar, zoals je mocht verwachten, ruimschoots overheen.

In de neus van de Outlaw ligt namelijk de bekende 3.2 'Busso' V6, die door de ingenieurs van Thornley Kelham onderhanden is genomen. Het blok stampt er nu 304 pk vermogen uit en stuurt dat via een handgeschakelde vijfbak naar de achterwielen. Bedenk je daarbij dat de Aurelia ook nog eens lichter is geworden dan oorspronkelijk. Het koetswerk is nu namelijk grotendeels uit aluminium opgetrokken en zodoende weegt de bijzondere verschijning slechts 1.100 kilo. Overigens raak je behalve gewicht ook wat hoofdruimte kwijt: TK verlaagde het dak namelijk wat voor een sportiever uiterlijk. Ook verdwenen onder meer de verchroomde bumpers van de Aurelia. Dat zorgt er, in combinatie met de voor die tijd typische 'racewielen', voor dat de Outlaw Aurelia als een straatracer van zijn tijd voor de dag komt.

TK heeft ook werk gemaakt van wat er onder de koets gebeurt. Zo heeft-ie schijfremmen, een aangepast onderstel, een sperdifferentieel en kun je tegen bijbetaling zelfs stuurbekrachtiging krijgen. In het interieur is Thornley Kelham subtiel te werk gegaan. In smaakvolle kleuren leer beklede stoelen hebben een modern tintje gekregen met gordels die in een moderne raceauto niet zouden misstaan, maar verder oogt het er behoorlijk klassiek. TK gaat slechts drie Aurelia's omtoveren tot Outlaw European CSL. Het is niet bekend wat je moet neertellen om er eentje te bemachtigen.