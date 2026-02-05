Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Cyberaanval zadelt Jaguar Land Rover op met miljoenenverlies

Fabriek stilgelegd

2
Productie Land Rover Defender

Jaguar Land Rover is in het afgelopen kwartaal diep in de rode cijfers beland. Het bedrijf legde dit najaar veel fabrieken stil na een cyberaanval, waardoor het ook veel minder auto's kon verkopen. Daarnaast had de Britse automaker last van een kwakkelende markt voor luxeauto's in China en hogere importheffingen in de Verenigde Staten.

Het verlies in de laatste drie maanden van 2025 kwam uit op 298 miljoen pond (343 miljoen euro). Een jaar eerder boekte het dochterbedrijf van het Indiase Tata Motors nog een winst van 375 miljoen pond.

De omzet kwam in het derde kwartaal van Jaguar Land Rovers gebroken boekjaar uit op 4,5 miljard pond. Dat was 39 procent minder dan een jaar eerder.

Jaguar Land Rover legde zijn systemen al in september plat, maar het duurde vervolgens tot begin oktober voordat het bedrijf zijn fabrieken weer herstartte. Het duurde vervolgens nog tot medio november voordat de productieaantallen weer op normaal niveau waren.

De Britse overheid steunde Jaguar Land Rover na de cyberaanval financieel, om groot banenverlies te voorkomen. Londen verleende een kredietgarantie van 1,5 miljard pond.

2 Bekijk reacties

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Land Rover Discovery 3.0 259PK HSE Luxury 7p. Pano-dak Leder Merdian

Land Rover Discovery 3.0 259PK HSE Luxury 7p. Pano-dak Leder Merdian

  • 2018
  • 195.349 km
€ 29.940
Land Rover Discovery 4.0 V8 S

Land Rover Discovery 4.0 V8 S

  • 2001
  • 202.395 km
€ 8.950
Land Rover Defender 110 2.0 P400e 404PK 110 HSE / LED

Land Rover Defender 110 2.0 P400e 404PK 110 HSE / LED

  • 2021
  • 72.350 km
€ 69.995

Lees ook

Nieuws
Jaguar GT

Eerste nieuwe Jaguar in acht jaar is groot en dik 1.000 pk sterk

Nieuws
Opel Rekord Diesel

Deze auto's hadden een bult op de motorkap omdat de nieuwe motor anders niet paste

Nieuws
Land Rover Defender Octa USA

De Land Rover Defender Octa is de enige Europese SUV die deze lampjes nodig heeft

Vergelijkende test
Land Rover Defender Octa vs Mercedes-AMG G63

De Mercedes-AMG G63 verslaat de Land Rover Defender Octa als het op rijden aankomt

Nieuws
Op zoek naar een auto van een ton

Stilletjes genieten in een occasion van een ton

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.