Thornley Kelham komt met drie nieuwe restomods

De enige informatie die Thornley Kelham (TK) over de auto's deelt, is een teaserafbeelding met daarop de silhouetten van de drie nieuwe auto's die het onder handen neemt. Het bedrijf noemt de namen van de auto's niet expliciet, maar de silhouetten zeggen in principe genoeg: het gaat hier om de Porsche 911, 356 en Jaguar XK120. De naam 'European' komt volgens TK van de in Amerika geleverde Porsche 356, die door importeur Max Hoffman in enkele gevallen 'European'-badges op de flanken kreeg. Niet alleen Porsches, maar alle Europese sportauto's waren in de jaren 50 geheel nieuw voor de Amerikanen. TK denkt dat het met zijn creaties de hedendaagse koper een vergelijkbare 'nieuwe' indruk kan bieden.

Voor de aard van de upgrades die TK aanbiedt, is een blik op de tot 'Outlaw' omgedoopte Aurelia voldoende. De Outlaw heeft de 3.2 'Busso' V6 van Alfa Romeo onder de kap, die na een behandeling door de coachbuilder 304 pk levert. Ook verlaagde TK onder meer het dak werd de Aurelia ontdaan van zijn verchroomde bumpers. Afgaand op de silhouetten gaat TK bij de overige auto's naar verwachting niet zó rigoureus te werk, maar dat ligt ook grotendeels in handen van de klant. Het bedrijf bouwt alle auto's volledig op maat, daarvoor vraagt het tussen de 250.000 en 600.000 Britse ponden, omgerekend tussen de €300.000 en dik €700.000. Dat is dan nog exclusief de donorauto die de klant zelf moet aanleveren.