Jaguar blijft langer een automerk zonder auto's

Ken je dat verhaal van de Jaguar die het merk moet herdefiniëren en die in 2025 gepresenteerd zou worden? Die wordt dit jaar niet gepresenteerd.

Jaguar is inmiddels al enige tijd druk aan het testen met een lel van een elektrische GT. Dat wordt de eerste auto van het 'herboren' Jaguar dat zich middels een niet onopgemerkt gebleven kleurrijke campagne eind vorig jaar aan de wereld voorstelde. Jaguar gaat het allemaal anders doen en met een Type 00 geheten studiemodel gaven de Engelsen een glimp van wat er zou komen. De elektrische GT waar we het over hebben, zou nog voor het eind van dit jaar gepresenteerd worden.

Dat gaat niet gebeuren, zo bevestigt Jaguar aan ABC News. De officieel nog naamloze elektrische Jaguar wordt nu ergens volgend jaar onthuld. Een reden voor het uitstel geeft Jaguar niet. Wel zegt Jaguar dat de eerste exemplaren al kort na de onthulling geleverd zullen worden.

Jaguar produceert en verkoopt momenteel geen nieuwe auto's. Het uitstellen van de komst van de nieuwe EV betekent dat Jaguar dus nog wat langer een automerk zonder auto's blijft.