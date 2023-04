Jaguar Land Rover investeert ruim €17 miljard in elektrische auto's

Ondanks dat Jaguar Land Rover met de Jaguar I-Pace relatief vroeg een hoog gepositioneerde EV in het gamma had, loopt het Engelse concern bepaald niet voorop als het om elektrische auto's gaat. Een gigantische investering van €17 miljard moet daar verandering in brengen.

De Jaguar I-Pace is vooralsnog de enige elektrische auto die Jaguar Land Rover aanbiedt. Hoewel de fabrikant inmiddels heel wat plug-in hybrides aanbiedt, wil het wat elektrische modellen betreft niet lukken. Eerder parkeerde het bedrijf geplande modellen als een elektrische XJ-opvolger in de ijskast. Met een mega-investering van omgerekend ruim €17 miljard die Jaguar Land Rover verspreid over vijf jaar in zichzelf injecteert, moet het klaar zijn voor de EV-toekomst.

De fabriek die Jaguar Land Rover in Halewood heeft, wordt omgebouwd tot productielocatie waar enkel elektrische modellen van de band gaan lopen. De volgende generatie SUV's van Jaguar Land Rover komt op het Electrified Modular Architecture (EMA) te staan. Voorheen stonden er nog versies met verbrandingsmotoren voor dat platform gepland, maar Jaguar Land Rover spreekt nu van een pure-electric-platform. Wel houdt het merk de bestaande MLA-basis waar auto's als de Range Rover en Range Rover Sport op zijn gebouwd aan voor modellen die behalve als EV ook met verbrandingsmotoren, hybride- en plug-in hybride aandrijflijnen geleverd moeten kunnen worden. Niet elke automarkt is immers hetzelfde, zo redeneren de Engelsen.

Jaguar Land Rover wil in 2030 een 'moderne fabrikant van luxeauto's' zijn die aan elektrische auto's prioriteit geeft. Het concern mikt erop in 2026 weer winstgevend te zijn. Dat is ook weleens anders geweest. Ook opvallend: Jaguar Land Rover omschrijft zich als een merkenhuis met merken als Range Rover, Defender, Discovery en Jaguar. Dat lijkt er dus op te wijzen dat de genoemde modellijnen van Land Rover uitgroeien tot submerken. Zo bestaat de Range Rover-familie momenteel uit de 'full-size' Range Rover en de Range Rover Sport en ook de Discovery-lijn bestaat uit een grote Discovery en een kleiner Sport-derivaat. Verwacht dus dat ook de Defender-familie zal groeien. Jaguar wordt gewoon als Jaguar neergezet.

Jaguar

Jaguar komt de komende jaren met drie volledig nieuwe modellen, waaronder een elektrische vierdeurs GT die het in Solihull gaat produceren. Die EV moet een bereik van 700 kilometer krijgen en moet tevens de sterkste Jaguar ooit worden. Z'n verwachte vanafprijs: omgerekend een niet misselijke €115.000. Die elektrische Jaguar komt op een ander nieuw platform te staan dat JEA heet en dat alleen door Jaguar gebruikt zal worden. De letters van het platform staan waarschijnlijk voor Jaguar Electrified/Electric Architecture. Dit nieuwe model moet in 2024 worden onthuld en wordt in 2025 uitgeleverd. Het nieuwe Jaguar is volgens Chief Creative Officer een volledig ander merk dan het Jaguar dat je nu kent. 'A Copy of Nothing', aldus McGovern.

Range Rover

Later dit jaar opent Range Rover de orderboeken van een volledig elektrische versie van de huidige full-size Range Rover. Range Rover voegt in 2025 een nieuwe middelgrote elektrische SUV aan zijn leveringsgamma toe die op het EMA-platform komt te staan.

Jaguar Land Rover schotelt ons alvast een schimmige teaserplaat voor waarop iets van een van de nieuwkomers is te zien.