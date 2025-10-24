Jaguar is momenteel misschien wel het enige automerk dat geen enkele nieuwe auto verkoopt. Het maakt zich klaar voor wat het zelf een nieuw tijdperk noemt. De immense elektrische Jaguar op deze foto's is de auto waarmee de Engelsen zich opnieuw aan de wereld voorstellen.

Jaguar frommelde alles waar het ooit voor stond op en mikte het in de prullenmand, onder toeziend oog van in felgekleurde kledij gestoken mensen van diverse pluimage. Het oude Jaguar is dood. Het nieuwe Jaguar moet voor opschudding zorgen, zo riep het eind vorig jaar. Wat de mierzoete kleurenkakafonie precies voor de modellen van Jaguar gaat betekenen, is nog even afwachten. Wel weten we dat het eerste model van het herboren Jaguar een bijzondere auto wordt.

Tijdens de aankondiging van zijn wedergeboorte, liet Jaguar een Type 00 geheten voorbode zien van wat zou gaan komen. Hoewel Jaguar zegt te breken met alles dat het hiervoor deed, wordt de eerste nieuwe Jaguar toch weer een bakbeest van een auto die voor de gemiddelde sterveling niet bereikbaar is. Een elektrisch bakbeest, in dit geval. Daarbij kiest Jaguar niet voor een enigszins klassiek gelijnde sedan zoals de laatste XJ was, maar voor een gestrekte GT-achtige. Op deze spionagefoto's zie je de productieversie van de Jaguar Type 00. Het gevaarte raast rond op een plek waar je hem verder vast zelden zal zien: de Nürburgring-Nordschleife.

De zo te zien minimaal vijf meter lange Jaguar - waarvan we zijn definitieve naam nog niet weten - heeft opmerkelijke verhoudingen. We zien een recht aflopende neus, een opmerkelijk lange voorklep en een daklijn die vrij vloeiend overloopt in de achterruit. Dat laatste wordt door het camouflagemateriaal waarmee het prototype is bedekt nog enigszins verhuld.

Jaguar gaf al een bereik tot 770 kilometer op. De eerste auto van het herboren Jaguar zou dit jaar nog onthuld moeten worden. Later dit jaar dus meer!