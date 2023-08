Italië pakt 'gesjoemel' met brandstofprijzen aan

In Italië denkt men een manier te hebben gevonden om klanten te waarschuwen voor abnormale brandstofprijzen. Pomphouders moeten voortaan bij het tankstation laten zien wat de landelijke gemiddelde brandstofprijzen zijn. Die verstrekt de Italiaanse overheid. Op die manier moet de prijsontwikkeling voor automobilisten transparanter zijn. Je kunt namelijk niet alleen makkelijker zien of een tankstation duur of juist relatief goedkoop is, maar ook of eventuele prijsverhogingen wel grondslag hebben of puur op het vergroten van de winstmarge gericht lijken.

Dat laatste leek nogal eens het geval (niet alleen in Italië) bij de enorme stijgingen van de brandstofprijzen vorig jaar en eind 2021. Ook hier in Nederland werd er onlangs nog gewaarschuwd dat sommige pomphouders de prijzen al wat zouden verhogen in aanloop naar de accijnsverhoging. Het staat de pomphouders natuurlijk vrij om zelf voor een bepaalde marge te gaan, al zal dat in Italië voortaan dus wel wat transparanter gebeuren richting de consument.

Wat vind jij, zou zoiets in Nederland ook ingevoerd moeten worden?