Is het einde van de dieselmotor in zicht?

De ontwikkelingschef van Renault liet zich in oktober ontvallen dat er geen geld meer in de ontwikkeling van nieuwe dieselmotoren wordt gestoken. De huidige generatie wordt tot in elk geval 2025 up-to-date gehouden, waarna Renault wil overstappen op geëlektrificeerde modellen en volledig elektrische auto's. Daarmee is het Franse merk de zoveelste fabrikant die het einde van de diesel verkondigt. Verkoopcijfers geven de producenten gelijk, in elk geval in Nederland.

Het verhaal moge inmiddels duidelijk zijn: sinds het bekend worden van het dieselschandaal bij de Volkswagen Group in 2015 zit diesel in het verdomhoekje. De toepassing van sjoemelsoftware, waarbij de motor tijdens emissietests zuiniger en schoner kon draaien, gaf de diesel een negatieve reputatie, waar die niet meer van lijkt te herstellen.

Uiteraard zijn er nog tal van auto's met een dieselmotor te koop. Bovendien is het voor sommige modellen, denk aan grote SUV's en cross-overs, misschien nog wel de te verkiezen motorisering. Daarnaast waren er voor de coronacrisis nog genoeg veelrijders die vanwege het grote aantal kilometers op jaarbasis van hun werkgever op diesel moesten rijden. Voor hen is de spoeling dun geworden, want veel merken leveren in Nederland al geen diesels meer. Weer andere fabrikanten bieden de motor in steeds minder modellen aan. Bij Hyundai, Mazda, Suzuki en Subaru kun je in Nederland al geen dieselmotor meer krijgen, terwijl de motorisering bij Toyota en Mitsubishi voorbehouden is aan pick-up-trucks en de echte terreinwagens. Bij Nissan en Honda is het einde van de diesel inmiddels ook aangekondigd.

Dieselmotor in steeds minder modellen

Van de Europese fabrikanten is Volvo inmiddels gestopt met dieselmotoren, net als Bentley en Porsche. Daar komt Renault over een aantal jaren dus bij. In de tussentijd is de verwachting dat ook Fiat Chrysler Automobiles (FCA) zal stoppen met diesel, mogelijk al in 2022. Fusiepartner PSA, moederbedrijf van onder meer Peugeot en Opel, heeft nog dieselmotoren in het aanbod, maar deze zullen vermoedelijk geen opvolger krijgen. Net als bij Renault zullen de krachtbronnen actueel worden gehouden, waarna deze zullen worden uitgefaseerd. Ford en Dacia zijn nog niet gestopt met diesels, maar in Nederland vind je een dergelijke motor alleen nog in bestelwagens en in de personenversies daarvan.

Bij andere merken merk je dat de dieselmotor voor steeds minder modellen beschikbaar is. Zo besloot Volkswagen dit jaar te stoppen met de dieselmotor voor de Polo, een model dat een aantal jaren geleden met diesel niet aan te slepen was. Bij Kia is de dieselmotor voorbehouden aan de Sportage SUV.

Verkoopaandeel onder 5 procent

In Europa neemt het aandeel van diesel in de nieuwverkoop zienderogen af. Tot 2015 had ruim de helft van alle verkochte auto's een dieselmotor, dit jaar nog maar een kwart. In Nederland is de verkoop helemaal ingestort. Vijf jaar geleden had diesel een aandeel van 29 procent, nu nog geen 5 procent. Sterker nog, er worden anno 2020 twee maal zoveel volledig elektrische auto's verkocht als diesels. "Nieuwe diesels waren altijd vrijwel alleen interessant voor de zakelijke markt, want vanwege de hogere bpm en de hogere mrb moet je veel kilometers rijden om het rendabel te maken", aldus Tom Huyskens, woordvoerder bij Bovag. "Voor Nederland geldt lage bijtelling alleen nog op puur elektrische auto's, dus is het logisch dat de focus van de zakelijke rijder daar nu op ligt en niet meer op diesel."

Ook de invloed van het dieselschandaal werkt nog altijd door, beaamt Huyskens. "Dat resulteert automatisch in lagere restwaardes voor deze auto's, hetgeen vooral voor Nederlandse leasemaatschappijen weer consequenties heeft. Een lagere restwaarde betekent een hogere leaseprijs en daarmee is een diesel automatisch dus minder interessant voor klanten."

Toch wil de woordvoerder de rol van diesel niet helemaal uitvlakken, temeer omdat er in de Europese Unie strenge CO2-eisen gelden waaraan je als fabrikant moet voldoen. Huyskens: "Je hebt de moderne en efficiënte diesel nu juist keihard nodig voor het behalen van CO2-doelen."