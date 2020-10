Ford schrapt dieselversie Fiesta

De Ford Fiesta, dit jaar na de Focus het populairste model van Ford in ons land, is verkrijgbaar met diverse aandrijflijnen. De absolute instapper is de 75 pk 1.1 die in alleen in combinatie met instapuitvoering Trend is te krijgen. Daarboven staan de 95 pk en 125 pk leverende 1.0 Ecoboost-benzineversies, waarbij de 125 pk sterke 1.0 Ecoboost ook als mild-hybrid leverbaar is. Bovenaan de krachtladder staat de 200 pk sterke Fiesta ST. Op de Nederlandse prijslijst vind je momenteel ook nog één dieselmotor, de 1.5 TDCi van 85 pk en 215 Nm. Maar niet lang meer. Ford schrapt de diesel namelijk uit het Europese leveringsgamma.

Ford Europa zegt de zelfontsteker te schrappen vanwege het kleine aandeel in de Fiesta-verkopen. Minder dan twee procent van de in Europa verkochte Fiesta's heeft de 1.5 viercilinder dieselmotor onder de kap. De productie ervan is in september gestopt. Uit voorraad is de Fiesta 1.5 TDCi ook niet meer leverbaar, zo zegt Ford Nederland tegen AutoWeek. Diesels zijn ook in de lagere segmenten steeds minder in trek. Eerder dit jaar was het onder meer Volkswagen dat de 1.6 TDI-dieselversies uit het Nederlandse leveringsgamma van de Polo knipte.