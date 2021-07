Eerste Volkswagen over-the-air-update komt eraan

Bezitters van een Volkswagen ID3 of ID4 zullen in de komende tijd tegen iets nieuws aanlopen: hun auto zal zichzelf updaten. Bugs eruit en nieuwe functionaliteiten erbij.

De uitrol van de nieuwe software start nu. Niet alle auto’s kunnen tegelijk worden geüpdatet, dus hij is nog niet voor iedereen vanaf vandaag beschikbaar, maar in de komende dagen zal hij voor de meeste auto’s beschikbaar zijn. Het is de eerste keer dat Volkswagen een ‘over the air’-update verstuurt aan de elektrische ID-modellen.

Het was al eerder aangekondigd dat het zou gebeuren, want niet elke ID3 of ID4 is af-fabriek hiervoor geschikt. Alleen auto’s die na week 8 zijn gebouwd kunnen deze ‘OTA’-updates ontvangen, oudere auto’s moeten eerst langs de dealer zijn geweest voor ID.Software2.1, die het dus mogelijk maakt om vanzelf nieuwe software te ontvangen. Daarvoor zijn in maart uitnodigingen verstuurd.

Tot de nieuwigheden van de update behoren nieuwe functionaliteiten van de verlichting, verbeteringen aan het multimediasysteem en betere herkenning van verkeersdeelnemers in de directe omgeving van de auto. Een nieuwigheidje betreft het ID-light, de lichtstrip die over het dashboard loopt en die bijvoorbeeld het navigatiesysteem ondersteunt. Die strip kan nu oplichten om je te adviseren je voet van het pedaal te halen en zo zuiniger te rijden. Daarnaast zijn er ook verbeteringen die van invloed zijn op de ‘stabiliteit en prestaties’ van het systeem.

In zekere zin wijkt de gedachte achter de terugkerende updates niet af van die van de updates die smartphonefabrikanten geregeld uitsturen. Het maakt niet zoveel uit hoe oud je telefoon is, de besturingssoftware is dezelfde als op een nieuwe. En ook in de autowereld zijn over-the-air-updates niets nieuws. Tesla doet het al jaren, en Volvo en Ford doen het ook bij de elektrische modellen. De update is eerst getest op ongeveer 1.000 auto’s van medewerkers van Volkswagen.

De auto haalt tijdens het rijden het softwarepakket van ongeveer 6 gigabyte binnen via de 4G-verbinding en het installeren van de software gebeurt op aangeven van de bestuurder. Wanneer hij z’n auto parkeert, krijgt hij via de display de vraag of hij nu wil updaten. Doe het niet als je even een kroketje uit de muur aan het halen bent, want het hele proces bestaat uit twee bundels die respectievelijk 40 minuten en 3 uur nodig hebben om te installeren. In die tijd kan de auto niet rijden of opladen. Updaten is niet verplicht, volgens Volkswagen. Het weigeren is niet van invloed op de garantie van de auto.

In de toekomst zullen er trouwens ook betaalde updates beschikbaar komen, waarmee je functionaliteiten kunt toevoegen aan je auto. Je hoeft dan dus niet naar de dealer, maar je regelt het gewoon vanuit de auto.