'Ferrari Daytona' uit Miami Vice gaat onder de hamer

In de jaren 80 (en daarna dankzij herhalingen) zaten hordes mensen aan de buis gekluisterd om de avonturen van Sonny Crocket en Rico Tubbs te volgen in Miami Vice. Mede dankzij die serie heeft dat tijdperk tegenwoordig nog zo'n enorme aantrekkingskracht en zijn diverse supercars uit die periode nog altijd geliefd. Bij Miami Vice denk je vaak aan auto's als de Ferrari Testarossa en de Lamborghini Countach, maar ook de oudere Ferrari Daytona speelde een rol. Een zwarte Spyder, om precies te zijn. Nu is één van de twee in de serie gebruikte auto's te koop.

De in deze scène gebruikte Daytona Spyder wordt nu geveild door Catawiki. Daarmee haal je iets heel speciaals in huis. Je moet alleen niet verwachten dat je dan een Ferrari-bezitter wordt, want stiekem is het een omgebouwde Chevrolet Corvette C3. Dat is gedaan door het Amerikaanse McBurnie Coachcraft, dat ook aan particulieren zo'n ombouw aanbood onder de naam McBurnie Spyder. Zo'n replica was minder duur en minder kwetsbaar dan een echte Daytona, ideaal voor filmwerk. Dit exemplaar is in elk geval ook na de opnames nog met liefde verzorgd, zo lijkt het. De staat is goed volgens de aanbieder en de waarde wordt geschat op 90 tot 120 mille. Op het moment van schrijven is €40.000 het hoogste bod, met nog dik een week te gaan. De auto staat in, enigszins ironisch, het Italiaanse Modena.