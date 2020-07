Invallen bij Fiat Chrysler om vermeende sjoemeldiesels

Al vijf jaar houden illegale systemen in dieselmotoren die emissietests manipuleren de gemoederen bezig in de auto-industrie. Hoewel het bij de Volkswagen Groep als eerste aan het licht kwam, is ook voor Fiat Chrysler de verdenking niet nieuw. In 2017 kwam de eerste beschuldiging naar buiten, gericht aan het adres van Jeep en Ram. Uiteindelijk kwam het tot een schikking met de Amerikaanse Justitie. Nu lijkt er een breder over het concern vertegenwoordigde onrechtmatigheid gevonden te zijn. De Duitse openbaar aanklager meldt volgens Automotive News dat er woensdag diverse kantoren doorzocht worden.

Eurojust, een agentschap van de Europese Unie dat met alle aangesloten rechtstaten werkt aan het opsporen van criminele activiteiten, is bij personeel van Fiat Chrysler binnengevallen in Duitsland, Italië en Zwitserland. Het gaat om negen personen, waarvan men de werkzaamheden tussen 2014 en 2019 opgehelderd wil krijgen. In die periode speelde zich het vermeende gesjoemel met dieselmotoren zich waarschijnlijk af. De 1.3 MultiJet, 1.6 MultiJet en 2.0 MultiJet zijn in ieder geval verdacht. Die motoren lagen in diverse auto's van het concern. Zowel bij Fiat zelf als bij Alfa Romeo en Jeep. Net als bij Volkswagen zou er software in aanwezig zijn die ervoor zorgt dat de motoren een testcyclus herkennen en zich dan tijdelijk anders gedragen om een lagere uitstoot te genereren.

Fiat Chrysler heeft vooralsnog niet gereageerd op de aantijgingen. In 2017 verklaarde de inmiddels overleden topman Sergio Marchionne nog als reactie op de aanklachten van toen dat Fiat Chrysler 'niets heeft gedaan dat niet mocht'. Overigens is de kans groot dat het concern überhaupt in de komende jaren dieselmotoren in de ban doet. Dat voornemen werd twee jaar geleden al uitgesproken. Mogelijk verandert dat echter wel nu het samengaat met PSA.