Infiniti slijpt zijn grootste SUV bij

De QX80 is het grootste en tevens oudste model dat Nissans luxemerk Infiniti op de internationale verkooplijsten heeft staan. De auto waar de QX80 op is gebaseerd werd kort geleden gefacelift en nu is ook de QX80 gemoderniseerd.

Het SUV-gamma van Infiniti wordt in rap tempo opgefrist en uitgebreid. Het merk voegde vorig jaar de QX55 aan het leveringsgamma toe, een'coupéversie' van de QX50, en stelde onlangs de nieuwe QX60 voor. Een stap daarboven staat de QX80, gigant die inmiddels aardig op leeftijd begint te raken. De in 2010 als QX56 gepresenteerde SUV is tot de Nissan Patrol/Armada wat de Lexus LX tot de fullsize Toyota Land Cruiser is: een van een eigen front en een eigen achterkant voorziene luxueuzere versie met extra glimmers. De inmiddels 11 jaar oude en bijna 5,3 meter lange SUV werd in 2015 subtiel gefacelift, een moment waarbij de kolos werd omgedoopt in QX80. In 2018 werd de auto grondiger bijgepunt en ook dit jaar ondergaat hij een aantal wijzigingen. Ze vinden echter alleen in het interieur plaats.

De Infiniti QX80 is zoals gezegd gebaseerd op de Nissan Patrol, een auto die in de Verenigde Staten Armada heet. De Patrol/Armada werd vorig jaar gefacelift, maar een nieuwe uiterlijke bijpuntsessie gaat aan de neus van de QX80 voorbij. Wel krijgt Infiniti's grootste SUV een vernieuwd interieur, feitelijk hetzelfde als Nissan al in de bijgepunte Armada/Patrol schroefde. Zo oogt het dashboard met een nieuwe middenconsole een stuk moderner. Opvallend genoeg moet de QX80 het vanbinnen voortaan met één display minder doen. Het touchscreen dat voorheen onderin de middenconsole zat en waarmee je het audiosysteem bediende, moet het veld ruimen. De functionaliteit ervan wordt samengevoegd met die van het navigatiescherm dat hoger in de console zat. Voortaan heeft de QX80 dan ook één moderner infotainmentscherm, een exemplaar dat bovenop het dashboard is geplaatst en de twee oude schermen vervangt. Het touchscreen heeft een diameter van 12,3-inch, de software zelf kan overweg met Apple CarPlay en Android Auto.

Aan het uiterlijk van de QX80 wordt niet gesleuteld en ook de aandrijflijn van de SUV blijft helemaal zichzelf. In de stoere neus van de QX80 ligt gewoon weer een 5.6 V8 die 406 pk en 560 Nm levert. Is de bijgewerkte QX80 voor Europa relevant? Welnee, Infiniti is in ons deel van de wereld helemaal niet meer actief. Toch is het interessant om te zien hoe merken hun oudere modellen middels opfrisbeurtjes als deze actueel trachten te houden. Op foto's 20 en 21 zie je eerdere versies van het QX80-binnenste.