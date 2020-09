Infiniti QX60 Monograph aangekondigd

Het sinds begin dit jaar uit Europa vertrokken Infiniti heeft groot nieuws in de ontwikkelingskamers staan voor in ieder geval de Amerikaanse markt. Het merk kondigt de QX60 Monograph aan, een vooruitblik op een hagelnieuwe SUV.

Infiniti is wegens marginaal Europees succes sinds dit jaar niet meer in ons werelddeel actief. In onder meer de Verenigde Staten is de luxedivisie van Nissan nog wel gewoon te vinden, maar ook daar kan Infiniti wel een verkoopboost gebruiken. Op basis van de in 2017 gepresenteerde QX50 komt het merk op korte termijn met een coupéderivaat: de QX55. Maar er is meer, zo blijkt uit een nagelnieuwe teaser die Infiniti vandaag heeft vrijgegeven.

Infiniti zegt op 25 september namelijk digitaal het doek te verwijderen van de QX60 Monograph. Wie het Infiniti-nieuws de afgelopen jaren nauwlettend heeft gevolgd, weet dat de Monograph-aanduiding is voorbehouden aan relatief productierijpe studiemodellen. De QX60 Monograph is volgens Infiniti dan ook een vooruitblik op een volledig nieuwe QX60. Die modelnaam is ons Europeanen vrij onbekend, maar het model bestaat al eventjes. In de Verenigde Staten levert Infiniti de QX60 namelijk al jaren. Het model kwam in 2012 op de markt als JX35, maar werd een jaar later omgedoopt tot QX60. De nog altijd te koop zijnde huidige QX60 staat op een verlengde versie van het platform dat Nissan onder de voorlaatste Murano toepaste. Een groot verschil met de QX50: de QX60 is een zevenzitter met drie zitrijen en ook de nieuwe QX60 volgt dat concept.

Later deze maand meer!